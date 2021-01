Pieter Coolman lijdt met Roeselare eerste competitienederlaag in Maaseik: “Op alle vlakken ondermaats”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUENa tien opeenvolgende competitiezeges liep Roeselare nog eens tegen een nederlaag aan. In Maaseik ging het zaterdag na een matige partij met 3-1 de boot in. Middenman Pieter Coolman tilt niet te zwaar aan de misstap op Limburgse bodem: “We blijven op de eerste plaats, al moeten we wel durven toegeven dat we op alle vlakken ondermaats presteerden.”

De topper kon de verwachtingen eigenlijk niet inlossen. Geen beklijvende rally’s, weinig emoties en, op de eerste set na, een gebrek aan suspens. “Misschien kwam dit wel omdat er op zich niet zoveel op het spel stond”, verklaart Pieter Coolman. “We waren al zeker van de play-offs en ook de leidersplek kwam niet in gevaar bij verlies. Maar dat neemt niet weg dat we wel voluit voor de zege gingen.”

“We kenden een aarzelende start waarin we wel wat kansen onbenut lieten. Uiteindelijk konden we de bakens nog verzetten bij het einde van het openingsspel, weliswaar zonder overschot. Nadien liep zowat van alles mis”, bekent de Roeselaarse middenman. “Onze opslag draaide niet meer, in receptie lieten we steken vallen en ook aanvallend speelden we te wisselvallig. Eigenlijk presteerden we op alle vlakken ondermaats en dan is het logisch dat je in Maaseik met de billen bloot gaat.”

De “berghut van Leuven”

Coolman gelooft niet dat deze nederlaag lang zal blijven nazinderen. “Gelukkig hebben we woensdag alweer een nieuwe opdracht in Menen waardoor we de focus meteen daarop kunnen leggen. Nadien wacht nog een confrontatie met Aalst. Aan ons om met de zeges aan te knopen om op die manier toch met een goed gevoel en met de leidersplaats de play-offs in te gaan.”

Maaseik en Roeselare zijn al zeker van een stekje bij de beste vier. Menen staat er op een zucht van. Voor de vierde plek wordt het Aalst of Leuven. “Ach, een voorkeur heb ik niet meteen, maar als ik dan toch moet kiezen dan ga ik voor Aalst. Alleen al voor het feit dat het in de sporthal van de Ajuinen aangenamer volleyballen is dan in de berghut van Leuven. Ik denk trouwens dat de titeltitelstrijd dit seizoen er weer eentje tussen ons en Maaseik zal zijn. Het zou me sterk verbazen indien er nog een derde kaper op de kust komen. Al weet je maar nooit dat een outsider in de viertal weken van de nacompetitie kan pieken en ons toch nog het vuur aan de schenen kan leggen”, besluit Coolman.