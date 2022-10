Pieter Coolman (Knack Roeselare): “De competitie begint nu écht”

volleybalKnack Roeselare heeft de Limburgse klip in Achel netjes omzeild. Een duidelijke 0-3 zege - met een erg dominant Knack-team - volstond om door te stoten naar de volgende ronde van de Belgische beker. En wanneer men over Limburg praat, dan denkt men meteen aan Greenyard Maaseik. Het team met topscorer Ferre Reggers komt woensdag naar de Tomabelhal in het kader van de Belgische competitie.

Het is erg vroeg op het seizoen maar de eerste plaats in de ‘Lotto Volley League’ staat nu al op het spel. “Tijdens de competitie kan je nog iets recht zetten”, vertelt Pieter Coolman. “Ik ga niet beweren dat de ‘Lotto Liga’ minder belangrijk is, maar de formule met rechtstreekse uitschakeling voor de Belgische beker zorgt wel voor een andere perceptie. Bovendien moeten we binnenkort de poort naar de Champions League open beuken. Dat is ook wat anders. De confrontaties op het hoogste Europese niveau zorgen voor een aparte beleving.”

Topweek

Meestal zijn de aanvallers - dan denken we aan Kurkartsev en andere Verhannemannen - de meest dominante spelers bij Knack Roeselare. Tegen Achel vielen vooral de middenblokkers Fasteland en Coolman op. “We kenden eventjes een moeilijke start tegen de flink vernieuwde Limburgse ploeg”, herinnert Pieter Coolman zich. “Maar tijdens de laatste twee sets liep het vlot. We hebben tot nu toe wat afwisselende prestaties neergezet. Dan refereer ik vooral naar de openingsspeeldag tegen Guibertin. Maar tegen Haasrode-Leuven en Menen waren we opnieuw op de afspraak.”

“Nu volgt de eerste clash tegen Maaseik”, blikt de middenspeler van de landskampioenen vooruit. “Altijd een interessant duel, altijd op het scherpst van de snee. Ik ben benieuwd, want de Limburgers hebben toch wat wijzigingen doorgevoerd. Dit is een topweek, want volgende zaterdag gaan we naar Gent voor de kwartfinale van de ‘Belgian Cup’. We moeten onze vorige confrontatie vergeten. Onderschatting is grootste fout die we kunnen maken, omdat het tijdens de supercup vrij gemakkelijk ging tegen de Caruur-boys. We merken aan de recente uitslagen dat het Gentse team een pak verder staat. De competitie begint nu écht.”