Pieter Coolman en Knack Roeselare zijn klaar voor finale play-offs: “Heel raar, maar het gevoel overheerst dat het seizoen nu pas begint”

Je kan moeilijk van een burenduel spreken, want alle finalewedstrijden worden in de Tomabelhal van Roeselare afgewerkt. De Meense sporthal Vauban voldoet niet aan de normen. De zaal is niet groot genoeg, maar het team uit Menen is dat wel. Dat bewezen de spelers van coach Depestele tijdens de competitie, de kwalificatiewedstrijden en ook in de laatste rechte lijn, naar de uiteindelijke finales toe. Aan motivatie zal er geen gebrek zijn. De zure pil - want dat was de bekercampagne van beide West-Vlaamse ploegen dit jaar wel - kan helemaal doorgeslikt en verteerd worden wanneer de nationale titel wordt veroverd.