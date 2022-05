Pieter Claus klokt in Lokeren 1.47.47 op de 800m

De puzzel viel meteen perfect op de 800m voor Pieter Claus. In een erg sterk deelnemersveld knokte de 29-jarige atleet van ALVA zich naar de derde stek. “Op voorhand zag ik dat er veel snelle mannen ingeschreven stonden en ze kwamen ook opdagen. Het was een ideale wedstrijd. Ik zat zowat heel de race in vijfde à zesde positie. In de laatste 100m kon ik nog versnellen en ben ik nog opgeschoven”, beschrijft de leraar Engels zijn dubbele baanronde.

“Het was nog maar mijn eerste echte wedstrijd van deze zomer. Ik nam ook deel aan de Beker van Vlaanderen, maar dat telt niet echt. Over de tijd ben ik heel tevreden. De voorbije jaren opende ik meestal met een tijd van net onder de 1.50 en nu zit ik meteen in de 1.47. Dat belooft voor de rest van het seizoen. Mijn record is 1.47.17. Die tijd liep ik op het hoogtepunt van het seizoen toen ik in topvorm zat. Nu staan we nog maar aan het begin van het seizoen. Daarom hoop nog wat van die tijd af te krijgen.”

IFAM en Putbos

Kansen zat de komende weken. De topmeeting volgen elkaar op in een rotvaart. “Volgend weekend loop ik alvast de IFAM. Met nu al een extra wedstrijd in de benen hoop ik er goed te presteren. Daarna volgt, afhankelijk van het resultaat op de IFAM, normaal gezien de Putbos-meeting”, doet de viervoudige Belgische kampioen op de 1500m zijn wedstrijdplannen uit de doeken.

Op basis van z’n sterke opener is de kans reëel dat hij binnenkort onder de 1.47 zal duiken. “Het is zeker en vast eens tijd om dat record te verbeteren na vier jaar. In 2018 liep ik zowel mijn record op de 800m als op de 1500m en ik werd toen ook nog Belgisch kampioen. In 2019 is er niet echt uitgekomen. Dan ben ik in 2020 van trainer veranderd, maar dan kwam de covid. Op het einde van het seizoen van 2021 haalde ik alweer een mooi niveau. Ik heb dan in de winter een indoorseizoen gelopen en u voel ik dat ik heel veel progressie aan het maken ben. Als ik op deze manier kan voortdoen, ziet het er heel goed uit”, aldus Claus tot besluit.

Sterke 3000m voor Febe Triest

Op de 3000m voor vrouwen schitterde Claus’ clubgenote van atletiekclub ALVA, Febe Triest. Zij liep naar een mooie overwinning. Ze deed de klok stoppen op 9.46.05. Ook dat is een zeer veelbelovende prestatie vroeg op het zomerseizoen.

