Piet Timmerman nieuwe trainer Blauwvoet Otegem: “Het gaat om een vriendendienst, want ik ken de voorzitter heel goed”

“Nadat ik stopte als trainer van FC Aalbeke Sport deed ik vorig seizoen niks meer. Mijn zonen Mathias en Thomas voetballen bij RC Bissegem en Sassport Boezinge en ik volgde hen. Mijn echtgenote en ik gaan redelijk veel op vakantie. Ik heb geen ambitie meer om ergens van in het begin van het seizoen trainer te zijn, want de voorbereiding kost een heel deel van de zomer en ik wil er niet meer elke dag invliegen.”

Wevelgemnaar Piet Timmerman vertrok van KV Kortrijk naar Winkel Sport en speelde vervolgens voor US Doornik. Na de fusie verdedigde Timmerman ook nog de kleuren van FC Doornik. Als trainer debuteerde hij bij SV Moorsele. Nadien was hij T1 bij SV Wevelgem City en SC Zonnebeke, waarna Aalbeke Sport volgde. Met succes, want het promoveerde naar derde provinciale.

Doelman Ruben De Bosschere en maats wonnen met Otegem zaterdag thuis tegen Noordstar Heule (2-0) en de nieuwe coach zag hen aan het werk. “Ik heb positieve dingen gezien”, zegt Timmerman. “Er zit veel kwaliteit in. Het voetbal moet niet altijd even mooi zijn, maar efficiënt. Het is een heel jonge ploeg. Ze moeten er voor knokken. Grote ploegen als pakweg Real Madrid of Manchester City moeten dat ook. Ik ben er al een jaar uit, maar de reeks is me niet onbekend. Ik ken nog redelijk wat trainers.”