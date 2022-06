Piet Allegaert via Dwars door het Hageland naar Euro Shop Elfstedenronde: “Brieversweg maakt het verschil niet”

Vijfde in het Circuit de Wallonie én in de Marcel Kint Classic, zevende in de Heistse Pijl én in de Ronde van Limburg. Tussendoor 22ste in Brussels Cycling Classic. Het tweede deel van het seizoen – deel één werd ontsierd door een coronabesmetting en een hersenschudding bij een val in de Omloop Het Nieuwsblad – van de inwoner van Rumbeke is goed begonnen.

“Het klinkt misschien eigenaardig: in Brussels Cycling Classic haalde ik mijn minste uitslag, maar voelde ik me bij de beste renners”, benadrukt Allegaert. “Bij de tweede doortocht op de Muur van Geraardsbergen was ik mee met de acht betere mannen van de koers. Alleen was het een hele vreemde wedstrijd. Precies alsof ze de vluchters niet wilden terugpakken.”

Offroad niet te slecht

Het resultaat is gekend. Taco Van der Hoorn won de koers nadat hij in de laatste meters over Thimo Willems ‘kroop’. Eén etmaal later sloot Allegaert de Ronde van Limburg als zevende af. Komend weekend werkt hij twee uiteenlopende wedstrijden af. “Dwars door het Hageland vind ik een hele mooie koers”, beweert hij. “Een wedstrijd die me ook wel een beetje ligt. De offroadstroken zijn niet te slecht. Dergelijke koersen zijn vaak op de limiet. De eerste keer dat ik Antwerp Port Epic reed, vond ik dat tegen de grens van het toelaatbare. In Dwars door het Hageland heb je een portie geluk nodig. Op de offroadstukken mag je niet lek rijden.”

In extremis naar BBT

Daags nadien werkt Allegaert, die Tour noch Vuelta rijdt, in eigen provincie de Euro Shop Elfstedenronde af. “In Brugge wordt het wellicht een massaspurt en ik ben niet de rapste”, blikt hij vooruit naar zondag. “De kasseien van de Brieversweg zullen in de finale het verschil niet maken. De wind eventueel wel. De voorbije koersen kreeg ik van de ploegleiding een vrije rol. Woensdag begin ik aan de Baloise Belgium Tour. Cofidis voerde de rittenkoers in extremis aan het programma toe. Om punten te sprokkelen, vermoed ik. Nochtans staan we vrij goed in het klassement van de World Tour.”

