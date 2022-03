Piet Allegaert begint vrijdag aan resem voorjaarsklassiekers: “Omdat we WorldTour willen blijven, koersen we met andere ingesteldheid”

autosport Stijn Lowette en zijn zoon Beau gaan druk racesei­zoen tegemoet

Stijn Lowette, de man achter het succesverhaal Kambukka, zal ook in 2022 op circuit actief zijn. Hij doet het met ondersteuning van NGT in de Porsche Sprint Challenge Benelux. Maar opgepast, de opvolging is ook al verzekerd voor de Limburger. Zijn zoon Beau werkt in 2022 een intensief programma in het karting af.

23 maart