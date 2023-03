Pierre-Yves Ngawa: “Ook met noodploeg is OHL niet kansloos in Charleroi”

OHL treedt vrijdagavond met een soort noodploeg aan in Charleroi. “Als we verliezen, zijn we allicht uitgeteld voor play-off 2. Maar ook met een noodploeg zijn wij niet kansloos”, zegt Pierre-Yves Ngawa.

Verdediger Patris is geschorst, in het middenveld zijn Maertens en Schrijvers out met een blessure. Ook beide diepe spitsen zijn geblesseerd: Gonzalez is nog niet speelklaar, Nsingi is acht weken out met een voetblessure die hij tegen Waregem opliep. “Dit geeft onze wintertransfers Opoku of Traore de kans om zich te reveleren”, zegt de coach.

Als OHL verliest, kan, met nog maar vijf wedstrijden te gaan, de achterstand op de achtste plaats en play-off 2 oplopen tot zeven punten. “Dus weten we wat ons te doen staat”, zegt Pierre-Yves Ngawa (31), één van de mogelijke vervangers van Patris. Ngawa zat dit seizoen 19 keer in de wedstrijdselectie maar kwam niet verder dan 19 speelminuten in drie invalbeurten. Toch wordt hij door Marc Brys ‘een belangrijke speler’ genoemd, en toch heeft hij zijn contract verlengd tot 2025.

“Pierre-Yves ligt in de balans met Ewoud Pletinckx, maar die is aan een uitstekend seizoen bezig, dus krijgt Ngawa weinig speelgelegenheid”, zegt Marc Brys. “Maar hij blijft ambitieus en gretig als voetballer, en bovendien heeft hij als bankzitter en in de kleedkamer een zeer goede invloed op de groep. Als mentor en raadgever van de jonge spelers, en hij ligt ook goed bij de ‘volwassen’ spelers, hij aarzelt ook niet om hen op een goede manier terecht te wijzen, als hij vindt dat het moet. Hij heeft ook uitzicht op een toekomst bij OHL na afloop van zijn actieve carrière. Terecht.”

Ngawa, aan zijn zesde seizoen OHL bezig – in twee periodes - voelt zich ‘prima’ bij OHL. “Al zou ik liever méér spelen natuurlijk. Ik blijf op elke training wel àlles geven – van alle OHL’ers heb ik dit seizoen de meeste trainingsuren in de benen – en als de coach mij opstelt, zal ik er klaar voor zijn. Tot 2025 blijf ik bij OHL voetballen. Ik zal dan 33 zijn, misschien ga ik nadien nog elders spelen, maar met het bestuur afgesproken dat ik na mijn actieve carrière één of andere functie opneem bij OHL. Ik voel me echt thuis bij deze club”, aldus Ngawa, die in juni voor de tweede keer papa wordt.