Pierre-Yves Ngawa: “Ik wil nog lang bij OHL blijven”

Na Racing Genk is AA Gent, dat zondag te gast is aan Den Dreef, is de tweede G5-ploeg op rij die OHL ontvangt. Tegen de Limburgse leider hadden de Leuvenaars meer verdiend dan de 0-1-nederlaag. “Wij gaan, zoals steeds, voor de drie punten”, zegt Pierre-Yves Ngawa.

Is dat realistisch? Gent rukte met een 9 op 12 op naar de vijfde plaats, OHL zakte na een 5 op 18 weg naar plaats acht. Maar afgezien van de met 4-2 verloren match in Eupen – toen de Leuvenaars met een half dozijn zieken speelden – voetbalde OHL de voorbije wedstrijden doorgaans niet slecht. Al was het té dikwijls ‘net niet’. Denk maar aan de twee gemiste penalty’s op cruciale momenten.

OHL moet het tegen Gent zonder Ewoud Pletinckx doen, die thuis herstelt van de zware hersenschudding die hij vorige zaterdag in Sint-Truiden opliep. Brys bracht Patris in als zijn vervanger, centraal in de defensie .De jonge Waal deed het prima. De coach had net zo goed voor Pierre-Yves Ngawa kunnen kiezen. De 30-jarige clubman bij uitstek en superprof verlengde onlangs zij contract tot juni 2025. Het toont aan dat Brys gelooft dat de Luikenaar OHL nog goede diensten kan bewijzen.

Belangrijk

Nochtans, dit seizoen kwam Ngawa nauwelijks aan spelen toe: drie invalbeurten, in totaal hooguit 17 minuten speeltijd. “Het seizoen is nog lang, Pierre-Yves zal nog wel aan bod komen”, zegt Marc Brys. “Maar ook als hij niet op het veld staat is hij belangrijk. Je kan altijd op hem rekenen, op en naast het veld. Hij is een gigantisch goeie kerel die voor cohesie in de groep zorgt. Hij neemt ook de jonge spelers in onze kern onder zijn vleugels, helpt hen bij de aanpassing in de groep en bij hun evolutie tot échte profvoetballer. Ik spreek hem aan als ‘kapitein’”.

Voor aanvang van dit seizoen wist Ngawa dat voor hem geen vaste stek meer in de basiself was weggelegd. “Ik had aanbiedingen van andere clubs, maar ik voel me thuis bij OHL, waar ik – verdeeld over twee periodes – mijn zesde seizoen ben ingegaan”, zegt hij. “Ik heb toen met de coach en het bestuur gesproken, om te horen wat de plannen waren met mij. Op korte termijn – ik voetbal nog altijd héél graag – en op langere termijn. Want ook na mijn actieve carrière wil ik graag bij de club actief blijven. Als jeugdcoach of in een andere functie.”