Pierre Gryp en Apolloon Spurs missen start niet: “We hebben maximum laten liggen”

“We hinken op twee gedachten”, laat Pierre Gryp weten. “Enerzijds staan we met 10 op 12 mee bovenaan en hebben we onze start niet gemist. Anderzijds heerst het gevoel dat we het maximum van de punten lieten liggen, want we lieten op een zure manier punten liggen in onze 24-29-thuisnederlaag tegen Hubo Hasselt. Gelukkig hebben we ons erna herpakt met knappe zeges tegen Sasja en Izegem, die net als ons een plaats in de play-offs voor ogen hebben. Hoe we het doorgaans het verschil maken? We hebben onszelf wat moeten heruitvinden na het vervroegd handbalpensioen van Jakob Dhaene en Thomas Beke, maar ondanks het verlies in lengte slagen we er in om in typische Apolloonstijl snelle tegenaanvallen op te zetten en verdedigend met het mes tussen de tanden te spelen.”