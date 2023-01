Pierre Gryp en Apolloon Kortrijk staan voor laatste drieluik in reguliere competitie: “Plaats in de play-offs zo snel mogelijk veilig stellen”

Na een lange winterpauze van zes weken wordt er dit weekend opnieuw gehandbald in eerste nationale. Met nog drie reguliere competitiewedstrijden te gaan, is de eindspurt richting de play-offs en play-downs ingezet. Kortrijk mag vanop haar huidige vijfde voorlopig meestrijden om promotie, maar mathematisch is Spurs nog niet zeker van de play-offs. Leider Eynatten-Raeren komt zaterdagavond op bezoek in Sportcampus Lange Munte.

“Ondanks de lange onderbreking hebben wij niet stilgezeten”, laat sterkhouder Pierre Gryp weten. “Zo speelden we onder meer een driehoekstoernooi met Merksem en Houthalen. Met een beperkte kern, met slechts één wisselspeler, wonnen we beide duels. Dat zijn goede voortekens voor de komende weken, al blesseerde ik me ginds wel aan de ligamenten van mijn enkel. De komende competitiewedstrijden moet ik revalideren, maar ik hoop me klaar te stomen voor de play-offs.”

Kortrijk staat momenteel vijfde in het klassement, maar de voorsprong op nummer zeven Kraainem bedraagt slechts twee punten. Zekerheid over deelname aan de play-offs is er nog niet. “Deze ploeg hoort echt wel thuis in de bovenste tabelhelft”, vervolgt de Kortrijkse sterkhouder. “Dat zag je vorig seizoen, toen we ons na een jaar vol blessures pas in extremis wisten te plaatsen voor de play-offs, maar we in die nacompetitie wel de meeste overwinningen van alle deelnemende ploegen wisten te realiseren. Intrinsiek hebben wij kwaliteit genoeg om ons met de beste ploegen te meten, zeker als iedereen fit is. We willen die plaats in de top zes zo snel mogelijk veilig stellen.”

Komst van de leider

Leider Eynatten-Raeren komt zaterdag op bezoek in Kortrijk. “Met slechts één nederlaag staan ze afgetekend bovenaan het klassement. Hun resultaten verrassen me een beetje, maar ze stijgen boven zichzelf uit op dit moment. Onklopbaar zijn ze echter niet en schrik voor hen hebben we allerminst. Zeker op eigen veld zijn we in staan hen te verslaan. De voorbije maanden lieten wij hier en daar te veel punten liggen, omdat we niet zo’n brede kern hebben en in de slotfase van de tweede helft te vaak fysiek in de problemen komen. Daar hebben we de voorbije weken hard op gewerkt en we zijn benieuwd of we daar dit weekend al vooruitgang in zien”, besluit Gryp.