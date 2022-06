Pierre Godfroid wint het dubbelspel op EK voor senioren maar moet verzaken aan enkelfinale: “Grove nalatigheid van wedstrijdleiding”

“Het is natuurlijk heel spijtig hoe het allemaal gelopen is en wat mij betreft is de wedstrijdleiding daar toch serieus in de fout gegaan”, klinkt het bij Godfroid. “Ik had in het begin van de week al aangegeven dat ik op zondagmorgen mijn vlucht terug naar Charleroi moest halen. Uit voorzorg, want in al die jaren dat ik al dit soort competities speel, was ik altijd op vrijdag of zaterdag klaar met mijn toernooi. En alle reeksen waren ook nu voor zondag helemaal afgewerkt, alleen onze finale moest nog gespeeld worden. De miserie begon een beetje toen de vier kwartfinales initieel niet op woensdag op de planning stonden. Eén van die matchen werd daardoor pas op vrijdag afgewerkt en de Tsjech die de finale haalde, zag er geen graten in om twee wedstrijden op één dag af te haspelen. Jammer, zeker ook omdat ik het spel had om hem onder druk te zetten op zijn backhand. Maar of we effectief de titel konden pakken, zullen we nooit weten.”