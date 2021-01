Pierre Bourdin en Beerschot met goed gevoel naar midweekmatch tegen Kortrijk: “Met zelfde spirit als tegen Waregem spelen”

Voetbal 1ANet als zijn collega-verdedigers bij Beerschot leverde Pierre Bourdin afgelopen weekend een solide prestatie af. Bovendien heeft de 27-jarige Fransman doorgaans iets zinnigs te vertellen. In aanloop naar de midweekmatch tegen Kortrijk legden we Bourdin drie thema’s voor. “De play-offs halen is geen must, maar we voelen dat het wel kan.”

Zulte Waregem

Pierre Bourdin: “Onze overwinning van zondag was best een grote opluchting, na die eerdere 2 op 24. De jongste weken was er nogal wat kritiek en dat was normaal, maar in Waregem pakten we nog eens uit met een ijzersterke ploegprestatie. De vastberadenheid die we toonden, was knap. Dat we bovendien voor de tweede keer dit seizoen de nul hielden, gaf de verdediging en de keeper een extra boost. Hier kunnen we op verder bouwen.”

“Weet je, we gebruiken de corona-uitbraak die onze kleedkamer in december trof niet graag als excuus, maar je kan er niet om heen dat dit toch een zekere invloed had. Tegen Anderlecht en Sint-Truiden voetbalden we bijvoorbeeld slechts aan zestig procent van onze mogelijkheden. Ondertussen zijn we er stilaan weer door. Zelf geraakte ik ook besmet met corona. Ik had weliswaar enkel milde symptomen, maar het duurt toch even voor die ziekte helemaal uit je lijf is. Sinds Nieuwjaar ben ik weer echt in orde.”

Kortrijk

“5-5, zoals in de heenmatch, zal het nu wel niet worden (knipoogt). Zulke uitslagen kom je maar een paar keer in je carrière tegen. Zelf scoorde ik in Kortrijk twee keer, maar de vele tegengoals zetten toen natuurlijk een domper op de vreugde. Nu verwacht ik me toch aan een minder open wedstrijd. Onze nieuwe trainer Will Still heeft er voor gekozen om in eerste instantie uit te gaan van een stevige organisatie. Dat loonde tegen Zulte Waregem en ik denk dus dat we nog even verder zullen gaan op die weg.”

“Ik had Will al als hoofdtrainer bij Lierse. Toen ik hoorde dat hij zijn kans zou krijgen als opvolger van Hernan Losada was ik er meteen van overtuigd dat het bestuur de juiste keuze had gemaakt. Will staat dicht bij de groep, is jong en heeft veel potentieel. Hij legt de nadruk op veel engagement en dat kwam er zondag dus al perfect uit. Met de zelfde spirit gaan we in de resterende elf matchen nog mooie dingen kunnen doen.”

Vervolg competitie

“Het is nu al een mooi seizoen en het kan nog mooier worden. Om helemaal zeker te zijn van het behoud – onze eerste doelstelling – denk ik dat we nog één overwinning nodig hebben. Maar daar hoeft het niet te stoppen. We mikken zo hoog mogelijk. Momenteel staan we op een zucht van een plek in Play-off 2 en zelfs Play-off 1 is niet eens zo heel ver weg. Het is niet dat die play-offs echt een must zijn, maar we voelen wel dat het kan. In deze competitie is elke match moeilijk, maar tegelijk is niks onmogelijk. Zo hard zijn de ploegen dit jaar aan mekaar gewaagd.”

“Details zullen straks bepalen wie in de prijzen valt en wie niet. Eén van de zaken die het verschil kunnen maken, is de efficiëntie op stilstaande fases. In dat onderdeel scoren we al heel het seizoen goed, ook in Waregem was dat het geval. Met Raphael Holzhauser hebben we iemand die de stilliggende ballen perfect kan trappen én we beschikken over enkele jongens die goed positie kunnen kiezen voor doel. Straks 1-0 winnen tegen Kortrijk na een standaardsituatie? Daar zou ik direct voor tekenen (lacht).”