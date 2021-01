Pierre Bourdin (Beerschot) wacht leider op: “Met goede organisatie kunnen we ook Club pijn doen”

Voetbal Eerste klasse ABeerschot liet woensdagavond de kans liggen om weer in de top vier post te vatten. Na het gelijkspel tegen Cercle ontvangen de Ratten zondag koploper Club Brugge op het Kiel, zonder de geschorste Ryan Sanusi. “In onze beste periode gingen we op Jan Breydel winnen, dat moet ons vertrouwen geven om ook nu weer met open vizier te strijden”, kijkt verdediger Pierre Bourdin uit naar de komst van de competitieleider.

Met een tweede gelijkspel in januari, na dat tegen AA Gent, kruipt Beerschot moeizaam uit het decemberdal. Hartverwarmend was de prestatie tegen Cercle Brugge niet. Afgezien van de fantastische assist van Rapha Holzhauser was het tegen de Vereniging vooral werken en verdedigen geblazen. De slappe tweede helft maakte andermaal duidelijk dat ze nog altijd op hun adem trappen op het Kiel.

“Maar al bij al heeft Mike Vanhamel weinig werk moeten opknappen”, gromde Hernan Losada. “Het late tegendoelpunt van Cercle was zuur, ja. In die fase van de wedstrijd moet je met alle middelen die zege vrijwaren, maar de fysieke paraatheid bij ons liet niet toe tot op het einde druk te blijven zetten. Hopelijk kan ik enkele pionnen recupereren tegen Club zondag. Op rechts blijft het behelpen. Al ben ik Tom Pietermaat heel dankbaar dat hij daar wil depanneren.”

Tegen Club Brugge moet Losada straks bovendien Ryan Sanusi missen. De middenvelder liep in de minuten na de gelijkmaker tegen Cercle nog tegen zijn vijfde gele kaart aan.

”We dreigden nog dat ene punt te verliezen en ik kon me niet veroorloven, maar voor 70% in de tackle te gaan”, zucht Sanusi. “Jammer genoeg was ik een fractie te laat. En dus mis ik een mooie match tegen de leiders, ja. Niks aan te doen.”

Geprangd tussen derde en elfde plaats

Pierre Bourdin baalde dan weer om de manier waarop hij tegen zijn ex-club het late tegendoelpunt van Anthony Musaba niet had kunnen voorkomen.

”Ik zag dat de bal in de rug van Jan Van den Bergh werd gespeeld en zat goed in de dekking bij hun spits Ugbo”, zegt de Fransman. “Maar die rateerde dan plots volkomen zijn controle, waardoor het leer via mijn been toch in de vrije ruimte voor de voet van Musaba caprioleerde. Doodjammer om op die manier in de slotminuten nog een zege uit handen te moeten geven. Maar gedane zaken nemen geen keer, nu moet onze focus heel snel naar zondag verlegd worden.”

Met amper 2 punten op 18 sinds eind november snakken ze op het Kiel naar hun tiende zege. De Mannekens willen een verdere terugval in de rangschikking vermijden, waarin het nummer elf (Zulte Waregem) nu even dichtbij is geslopen als de achterstand op het nummer drie (Charleroi) bedraagt.

”In deze rare competitie kan het nog alle kanten op, maar net daarom moeten we tegen Club Brugge gewoon weer van onze eigen sterkte durven uitgaan en met open vizier strijden”, bedenkt Bourdin. “We zijn toch ook in Jan Breydel gaan winnen, niet? Akkoord dat dat gebeurde in onze beste periode, terwijl we het nu een beetje moeilijker hebben. Maar vanuit een goede organisatie kunnen we hen zeker pijn doen.”