Pierre-Antoine Gillet en Filou Oostende zonder kapitein Djordjevic op bezoek bij Hapoel Holon: “Het wordt opnieuw een harde strijd”

De Oostendse delegatie stapte maandagochtend vroeg het vliegtuig op richting Israël voor het tweede Europese duel in de Champions League. Dinsdagavond staat het team van coach Dario Gjergja oog in oog met Hapoel Holon. De kustploeg zal er echter geen beroep kunnen doen op kapitein Dusan Djordjevic. De 39-jarige spelverdeler sukkelt opnieuw met een voetblessure en bleef in Oostende. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoelang Djordjevic out zal zijn.

Een pak ervaring minder dus voor een belangrijke doch loodzware opdracht in en tegen Holon, dat het vorig seizoen tot in de Final Four schopte in deze Europese competitie. De Israëlische kampioen behield de succesvolle basis na een tweede landstitel en zag met de 31-jarige shooting guard C.J. Harris een publiekslieveling terugkeren naar de Holon Toto Hall (capaciteit: 5.500).

De Tijgers maakten de afgelopen jaren naam en faam in Europa, getooid in het paars en geel omwille van een Joods-Amerikaanse fan van de Los Angeles Lakers die de club destijds een uitrusting geschonken heeft. Holon won vorige week zijn eerste duel in poule C op bezoek bij het Poolse Warschau (81-84). De nederlaag in eigen huis tegen Galatasaray (78-92) spoelde Oostende zaterdag door met de competitiewinst in de BETfirst BNXT League op het parket van Kangoeroes Mechelen (91-97).

Blessure Gillet

“We wilden het reguliere seizoen absoluut starten met een zege en dat is ons gelukt”, vertelt Pierre-Antoine Gillet, na een vlucht van vier uur richting Middellandse Zee en zelf ook uiterst twijfelachtig voor het treffen met Holon. “Nooit evident om zolang in een vliegtuig te moeten zitten, maar ik ben het ondertussen al gewoon. De training zal me deugd doen, al valt het af te wachten of de blessure van afgelopen zaterdag gunstig geëvolueerd is. Ik kon zondag immers nog niet lopen door wat pijn in de lies. Ik hoop dinsdag echter te kunnen spelen tegen Holon.”

“Het wordt ongetwijfeld weer een fysiek duel met heel veel intensiteit. Ons team is jonger dan ooit tevoren en het gebrek aan ervaring moeten we zien te compenseren met de nodige energie. Alles staat of valt met een goede verdediging, tegen eender welke club je speelt. Zo niet komt er ruimte vrij voor hun schutters en dan zijn we kansloos. Hoe dan ook zullen we nog groeien als team, want na een korte voorbereiding hebben we nog wat tijd nodig. Daardoor komt deze Champions League eigenlijk iets te vroeg, maar het is wat het is en dat betekent niet dat we ons zomaar gewonnen zullen geven. We zijn niet kansloos in deze groep en moeten vooral Warschau achter ons zien te houden. Een team dat ik weliswaar zeker ook niet onderschat. Als we hier in Holon onze ‘black minutes’ tot een minimum kunnen beperken en zolang mogelijk in de wedstrijd weten te blijven, zijn we misschien in staat om te stunten”, besluit Gillet.

Kasteel

Filou Oostende speelt zijn Europese campagne in deze Champions League getooid in een aparte tenue met als shirtsponsor Kasteel. “De club bood ons bij aanvang van het seizoen de keuze om naast Filou een ander merk in de kijker te plaatsen”, vertelt Frederic Boulez, verkoopsdirecteur bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck. “Kasteelbier wordt meer verspreid dan Filou, niet enkel in de Benelux, maar specifiek Israël is één van onze grootste exportmarkten. De cijfers tonen aan dat het om het meest geïmporteerde bier gaat naast Stella Artois. Toen we het nieuws vernamen van de loting hebben we onze importeur meteen gecontacteerd en werden er enkele acties op touwen gezet in functie van deze wedstrijd. Een leuke match dus, zowel figuurlijk als letterlijk, waarbij we onze partnership met Basketbalclub Oostende in de kijker kunnen zetten”, besluit Boulez.

In de rand viel ook het nieuws te rapen dat Jesse Waleson (21) zijn eerste selectie op zak heeft voor de Orange Lions, de nationale ploeg van Nederland.

