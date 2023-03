Pierre-Antoine Gillet en Filou Oostende verliezen bekerfinale van Antwerp Giants: “Gebrek aan energie”

basketbalFilou Oostende is een desillusie rijker. De landskampioen was zondag in Vorst Nationaal een maatje te klein voor de Giants uit Antwerpen en verloor een tweede bekerfinale op rij (77-71).

Een tot in de nok gevuld Vorst Nationaal vormde zondagmiddag het decor voor de titanenstrijd tussen Antwerp Giants en Filou Oostende met als inzet de Belgische beker. Het aantal decibels werd gestaag de hoogte ingejaagd naarmate het begin van de wedstrijd naderde. Kippenvel tijdens de voorstelling van de ploegen en de instrumentale versie van het nationale volkslied bij de zowat 5.000 enthousiaste fans, waarvan het merendeel in het geel of rood getooid. Eén en al focus bij de tien spelers die klaar stonden aan de opworp.

Marinkovic opende de debatten voor de Giants. Van der Vuurst de Vries scoorde tegen en lanceerde Tyree met een heerlijke assist naar de 4-4. Van dan af aan namen de Giants stevig het heft in handen en lieten een mak Oostende verweesd achter. Net geen zes minuten gespeeld en de eerste kloof was een feit bij 18-6. De donderpreek van Gjergja even daarvoor tijdens de time-out viel in dovemansoren, al kwam Troisfontaines sterk van de bank en bracht hij de kustploeg met zijn dertiende punt vroeg in het tweede luik terug tot op twee punten (31-29).

Het derde quarter werd gekenmerkt door een regen aan driepunters. Negen stuks maar liefst, waarvan zes langs West-Vlaamse zijde. Via Tyree kwam Oostende na ruim 23 minuten spelen met één van die bommen voor het eerst in de bekerfinale op voorsprong (46-48). Gillet, altijd op niveau en een vat vol grinta, zorgde met zijn vijftiende punt voor de 54-57. Hij kreeg echter amper navolging van zijn ploegmakkers en kon bijgevolg niet opboksen tegen de onuitputtelijke wilskracht van Butterfield en co, die met een nieuwe 10-0-run een enorme stap zetten richting derde bekertriomf in vijf jaar (64-57). De nummerkeuze tijdens de laatste time-out vatte deze bekerfinale perfect samen toen ‘Que sera sera’ weergalmde door de speakers. Wat zijn moet, dat zal zo zijn. Zo ook de oververdiende zege van Antwerp Giants (77-71).

Ontgoocheling

“Nadat we vorig jaar al naast de beker grepen, waren we erop gebrand om nu wel de hoofdprijs te pakken”, vertelt Keye van der Vuurst de Vries. “We waren er jammer genoeg toch niet klaar voor vandaag. We wisten dat we hen niet in de match mochten laten komen en dat ze belachelijk goed kunnen shotten. In één match loop je dan al snel achter de feiten aan en ook dat is sport”, aldus de Nederlandse guard.

“We waren niet meteen op de afspraak en defensief niet agressief genoeg”, jammert Pierre-Antoine Gillet. “Halfweg hadden we al 41 punten geslikt, wat veel te veel is. Eens te meer is gebleken dat het erop aankomt om veertig minuten bij de les te zijn en alles te geven. Langs beide kanten van het parket was er een gebrek aan energie. Het zag er in het derde quarter even naar uit dat we de match zouden doen kantelen, maar we waren niet geduldig genoeg en te statisch om alsnog het verschil te maken. Jammer, want mijns inzien hebben we zeker de ploeg om dit soort matchen te winnen. We moeten hieruit onze lessen trekken en leggen de focus op de volgende opdrachten”, besluit Gillet.

Play-offs

“Je wil maar één iets en dat is die beker pakken”, aldus Olivier Troisfontaines, één van de lichtpunten met 17 punten. “Het doet weliswaar pijn om opnieuw met lege handen huiswaarts te moeten keren. Antwerp heeft verdiend gewonnen. Door hun vroege bonus moesten we onmiddellijk in de achtervolging en dat kostte ons bijzonder veel energie. De ploeg met de meeste intensiteit zet de toon in zo’n wedstrijd en dat is ook nu weer gebleken. Met uitzondering van Pierre (Gillet), Dusan (Djordjevic) en mezelf beschikken we over een erg jonge ploeg en we moeten leren uit onze fouten. Vanaf de volgende training werken we naar de play-offs toe. Ik dank de fans voor hun massale aanwezigheid en hoop hen de komende weken opnieuw te mogen verwelkomen, want we zullen hen nodig hebben”, besluit Troisfontaines.

“Het was gewoon niet goed genoeg vandaag”, aldus CEO Jurgen Vanpraet. “We zien slechts zes spelers in de punten, wat eigenlijk ongezien is bij Oostende. Ze waren gewoon beter dan ons en deden na zeven minuten al een gooi naar de beker met een bonus van twaalf punten. Dit komt hard aan, maar deze nederlaag moet ons de nodige grinta geven om de competitie tot een goed einde te brengen”, klinkt het tot besluit.

Lees ook: meer basketbal