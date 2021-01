Pierre-Antoine Gillet en Filou Oostende pakken bonus van negen punten tegen Antwerp Giants: “Defensief sterke prestatie”

Het derde duel al in januari tussen landskampioen Oostende en bekerhouder Antwerpen deze maand. Derde zege voor het team van coach Dario Gjergja. Het werd vrijdag een uiterst intensieve en gesloten wedstrijd, defensief op het scherpst van de snee. Typerend was het laatste quarter (9-6) waarin de thuisploeg maar liefst zeven minuten geen korf wist te scoren. Hét kantelmoment was echter de drie bommen van een ontketende Gillet, die in het tweede luik nagenoeg eigenhandig een twaalfpuntenbonus van de Giants ongedaan maakte. Een furieuze Gjergja stuwde zijn manschappen naar een 15-0-run, een mentale klap die de bezoekers finaal niet meer te boven kwamen. Het ticket voor de halve finale is in zicht, maar Oostende zal het zondagmiddag absoluut niet in de schoot geworpen krijgen van de Sinjoren.

Niet de mooiste wedstrijd

“We waren op onze hoede voor de Giants, nadat we hen eerder deze maand al tweemaal wisten te kloppen. Zij begonnen heel agressief en zetten de toon in ons huis, wat in principe altijd omgekeerd zou moeten zijn”, vertelt Pierre-Antoine Gillet, goed voor 20 punten met 6 op 7 driepunters en acht rebounds. “Ik probeer de ploeg altijd te helpen waar ik kan en het was inderdaad een goede avond voor mij. Ik was er op de juiste plaats op het juiste moment. Het belangrijkste is natuurlijk onze overwinning, al hadden we nog beter kunnen doen en een grotere bonus pakken met het oog op de terugmatch. Beide teams waren verdedigend bij de les, wat zich ook vertaalt in de cijfers, vooral in het vierde quarter. Ik verwacht hoe dan ook opnieuw een bijzonder defensieve wedstrijd, waarschijnlijk niet de allermooiste, maar het resultaat is prioritair. De teams hebben intussen zo goed als geen geheimen meer voor elkaar. We zullen sowieso weer alles geven, want we willen die cup heel graag terug naar Oostende halen”, besluit de 29-jarige Belgian Lion.