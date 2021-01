Pierre-Antoine Gillet en Filou Oostende ontvangen Antwerp Giants: “Hopelijk wat spelers recupereren”

BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUEFilou Oostende is er dinsdagavond, in de Champions League, niet in geslaagd om de Europese uitschakeling te ontlopen op bezoek bij het Spaanse San Pablo Burgos. De kustploeg krijgt zaterdag al een volgende opdracht voorgeschoteld met de komst van Antwerp Giants.

Een gehavende landskampioen kon onder impuls van een ontketende Pierre-Antoine Gillet één helft gelijke tred houden met de regerende kampioen in de Champions League, maar zag de vele balverliezen na de rust afgestraft worden door de Spaanse topclub. “We speelden inderdaad een degelijke eerste helft in Burgos”, vertelt Gillet. “Ze scoorden misschien iets te veel punten, maar ook wij waren goed bij schot.”

“Het derde quarter is veelal niet onze beste periode en dat was nu niet anders. We maakten het onszelf ook te moeilijk door onnodige fouten te maken en de rebounds niet te plukken. Tegen een ploeg als Burgos moet je veertig minuten op je beste niveau spelen om een kans te maken”, gaat Gillet voort. “Dat we liefst vijf spelers misten had tot gevolg dat we minder konden roteren en dat liet zich ook voelen op het parket. Coach Dario Gjergja nam bovendien de juiste beslissing door wat jongens te laten rusten met het oog op hetgeen nog volgt deze maand.”

Focus op beker en competitie

“We zijn natuurlijk ontgoocheld uitgeschakeld te zijn, maar we hadden dit in zekere zin wel verwacht. Door het feit dat de poules hervormd werden, was de kans hoe dan ook veel kleiner om door te stoten. Met titelverdediger Burgos, Brindisi en Darüssafaka waren we bovendien in een loodzware groep beland.”

“Het was hoe dan ook een leerrijke ervaring voor onze jonge kern en we kunnen nu de focus volledig op de beker en de competitie leggen”, aldus Gillet, weer wedstrijdfit na zijn enkelblessure. “Ik had bij aanvang van het seizoen al last van mijn rechterachillespees en verzwikte daarbovenop mijn enkel, toen ik op training neerkwam op de voet van een ploegmaat. Ik speelde toen eigenlijk altijd met pijn en schrik, maar ben daar nu volledig van verlost en voel me opperbest.”

Cruciale maand

Vorig weekend won een onuitgegeven Oostende enigszins verrassend op het veld van eeuwige rivaal Antwerp Giants met 74-78. “Ik ben overtuigd dat ze op revanche zullen belust zijn. Wij speelden er een uitstekende eerste helft, maar lieten het wat afweten na de pauze. Toen de partij alsnog in hun voordeel leek te zullen kantelen, reageerden we goed en namen de volle buit mee huiswaarts. We zullen zeker op onze hoede moeten zijn. Hopelijk kunnen we toch wat spelers recupereren, want er staan deze maand nog enkele cruciale data op de kalender”, klinkt het tot besluit.