Pierre-Antoine Gillet en Dusan Djordjevic (Filou Oostende) blikken vooruit op de bekerfinale tegen Limburg United: “In één match is alles mogelijk”

Oostende staat zondag voor zijn 26ste bekerfinale in de clubgeschiedenis. De kustploeg stak de trofee liefst twintig keer omhoog. Dusan Djordjevic mocht de afgelopen tien seizoenen zevenmaal op het hoogste schavotje plaatsnemen, zo ook in 2017 tegen Limburg United (76-60, red.). “Het is voor beide teams opnieuw één wedstrijd en daarin is alles mogelijk”, vertelt de Oostendse kapitein.

Het team van Dario Gjergja moest deze week niet in actie komen in de Champions League en kon een volle week trainen. “Zo’n trip kruipt inderdaad in de kleren, maar het was ook niet slecht geweest om nog een match te kunnen spelen om zo in het ritme te blijven. Hoe dan ook, hebben we die tijd optimaal benut om ons voor te bereiden, maar het wordt zeker geen evidente opdracht zondag.”

“We zijn sowieso opnieuw favoriet, wat we eigenlijk altijd zijn in eender welke competitie in België. Het is dus niets nieuws en dat schrikt ons ook niet af. We hopen onze ongeslagen status zolang mogelijk te kunnen behouden”, aldus de ‘generaal’, die voor aanvang van de wedstrijd tegen Groningen verrast werd door de fans met een heuse tifo. “Ik wist niet wat er gebeurde en was helemaal niet op de hoogte. Ik zou me dus ook graag willen excuseren bij de supporters dat ik hen niet gegroet heb, want ik ben hen uiteraard erg dankbaar. Ik hoop van harte hen zondag massaal te mogen verwelkomen, zodat de gele kleur mag overheersen. De steun van de fans zorgt toch voor een ander soort energie en dat hebben we heel lang moeten missen.”

Pierre-Antoine Gillet stak bij Oostende tot dusver al 5 titels en 5 bekers op zak en mikt zondag op zijn persoonlijke ‘heaven eleven’. “Limburg heeft offensief verschillende wapens. We moeten op onze hoede zijn, want het gevaar kan vanuit alle hoeken komen. Wij moeten ons eigen spel spelen met de nodige agressiviteit. Eén wedstrijd is altijd een speciaal gegeven, wat extra focus en motivatie vereist. Elke tegenstander denkt immers kans te maken tegen ons in één duel.”

Volledig scherm De tifo van de Oostendse fans voor kapitein Dusan Djordjevic. © Filou Oostende

“Voor de buitenwereld is het in zekere zin al normaal geworden dat wij de finale spelen en winnen”, aldus nog Gillet. “Men vergeet echter vaak dat we elke dag keihard moeten werken om aan die top te blijven staan. De mensen zien tijdens de match slechts een klein percentage van hetgeen we doen. Het is uitzonderlijk wat we nu al tien jaar op rij presteren en leggen de lat dit seizoen opnieuw iets hoger, want we zouden heel graag geen enkele match verliezen. Dat zou een unicum zijn. Zondag winnen is dus een must, want net als onze coach streven ook wij de perfectie na.”

