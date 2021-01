Piepjonge Julie Alaerts (Antwerp Ladies) ziet druk programma graag komen: “Vooral veel bijleren”

Het Interfreight Antwerp Volley Team beleefde een moeilijke zaterdagavond in Limburg. De ploeg uit As-Tongeren bleek een maat te groot voor de jonge Antwerpse speelsters. Vooral in opslag en in aanval acteerde de thuisploeg erg dominant. Tegen zo veel power waren de Antwerp Ladies niet opgewassen.

“We wisten dat het een moeilijke uitwedstrijd zou worden in Genk”, vertelt Julie Alaerts na haar invalbeurt. “Dat is zaterdag dan ook overduidelijk gebleken. De Limburgse tegenstanders waren te sterk. Ik kreeg van onze coach Cristina Moga de kans om het team in het achterveld te helpen. Aan het net koos zij opnieuw voor de aanvalskracht van mijn medespeelsters. We kenden goede momenten, maar Jaraco As-Tongeren had steeds een krachtig antwoord klaar.”

Eigen niveau halen

Het nog maar 16 jaar jonge volleybaltalent komt vanuit de topsportschool, eerst in Leuven, daarna in Vilvoorde. De volleybalpassie is dus met overvloed aanwezig. Nu zit ze in het vijfde middelbaar sociaal technische wetenschappen in Geel. “Ik wil graag bij het Antwerpse team groeien en steeds verbeteren”, laat Alaerts kordaat weten. “Concrete plannen voor de toekomst heb ik nog niet. Dat is te ver vooruit kijken. Laat me eerst maar zien hoe ver ik met Antwerp Ladies geraak.”

De volgende opdracht komt snel dichterbij met woensdag reeds een nieuwe confrontatie met Charleroi. “We gaan telkens met een positief gevoel naar iedere match toe”, benadrukt de jongste speelster. “We trachten steeds ons eigen niveau te halen. We slaagden daar tegen Limburg minder in, omdat zij zo goed waren. Maar tegen Charleroi moet dit beter lukken. Nu staan we voor een moeilijke periode met veel wedstrijden kort op elkaar. Dat wordt vermoeiend, maar het is tegelijkertijd een boeiende uitdaging. Het is telkens opnieuw focussen op een nieuwe tegenstrever, aanpassen aan een andere speelstijl en vooral veel bijleren”, glimlacht de volleybalster uit Tessenderlo. “Vanuit mijn woonplaats moeten we telkens veertig minuten rijden. Het enige voordeel van corona is dat er nu veel minder files zijn.”

