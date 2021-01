Piepjonge Brugse beloften schieten zichzelf paar keer in de voet: “We begonnen niet scherp genoeg tegen Lierse”

Voetbal 1BDe beloften van Club Brugge verloren hun eerste wedstrijd van 2021 met 3-1 van Lierse Kempenzonen. De Brugse jonkies schoten zichzelf op het Lisp iets te vaak in de voet. “Vooral in het begin van de match waren we niet scherp genoeg”, stelde trainer Rik De Mil vast.

In aanloop naar het duel op Lierse zag Club ploegtopscorer Thibo Baeten vertrekken naar het Nederlands NEC. Coach Rik De Mil kwam wel met een héél jonge selectie naar het Vanderpoortenstadion. Daar keek blauw-zwart al snel tegen een achterstand aan. Fessou Placca opende de score van op de stip. In onze ogen trok Maxime De Cuyper in de voorafgaande fase aan thuisspeler Emile Samyn, maar dat had Rik De Mil anders gezien.

“Voor mij was dat absoluut geen penalty”, aldus De Mil. “In die zin zaten de wedstrijdomstandigheden niet mee. Tegelijk moeten we toegeven dat we in de beginfase zelf ons normale niveau niet haalden. We waren minder scherp en gretig dan Lierse, dat ons problemen bezorgde met hun hoge druk. Gaandeweg groeiden we wel in de wedstrijd. In de eerste helft waren er nog een paar momentjes die we eigenlijk hadden moeten grijpen.”

Drie debutanten

Dat deed Club niet. Meer nog: op slag van rust gaf men een tweede goal gewoon weg. Doelman Senne Lammens gaf een pass die hij nooit had mogen geven, kapitein Xander Blomme verloor vervolgens te makkelijk de bal en Placca kon uiteindelijk de 2-0 in een leeg doel schuiven. “In die fase hadden we meer métier moeten tonen”, oordeelde Rik De Mil. “Na de 2-0 wisten we dat het moeilijk zou worden.”

In de tweede helft werd het nog 3-1, na goals van alweer Placca en De Cuyper (op strafschop). Al bij al was dat een correcte uitslag. Het vermelden waard bij Club was nog het debuut van drie zestienjarigen: verdediger Noah Mbamba, middenvelder Lukas Mondele en aanvaller Romeo Vermant (de zoon van ex-Rode Duivel Sven Vermant). Mbamba (die op 5 januari 16 werd) kwam zelfs aan de aftrap en bleek een revelatie. Mbamba speelde met flair en vertrouwen. Dat belooft voor later. Rik De Mil toonde zich tevreden over zijn youngsters: “De jonge jongens hebben het in moeilijke omstandigheden niet verkeerd gedaan.”

Lierse Kempenzonen: Brughmans, Van Genechten, Gillekens, Santermans, Laes, Swinnen, Van Landschoot (76’ Janssen), Samyn (71’ Troonbeeckx), Gillis, Aabbou (83’ Limbombe), Placca (76’ Petrov).

Club Brugge: Lammens, Stevens (64’ Vermant), Mendy, Fuakala, Mbamba (84’ Audoor), De Cuyper, Engels, Blomme (71’ Mondele), Fofana (71’ Servais), Ochieng, Ansu.

Doelpunten: 10’, 44’ en 55’ Placca (1-0 (strafschop), 2-0 en 3-0), 90’ De Cuyper (3-1, strafschop).