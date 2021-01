Piepjonge Brugse beloften schieten zichzelf paar keer in de voet: “Niet scherp genoeg begonnen”

In onze ogen trok Maxime De Cuyper in de voorafgaande fase aan thuisspeler Emile Samyn, maar dat had De Mil anders gezien. “Voor mij was dat absoluut geen penalty”, aldus De Mil. “In die zin zaten de wedstrijdomstandigheden niet mee. Tegelijk moeten we toegeven dat we in de beginfase zelf ons normale niveau niet haalden. We waren minder scherp en gretig dan Lierse, dat ons problemen bezorgde met zijn hoge druk. Gaandeweg groeiden we wel in de wedstrijd. In de eerste helft waren er nog een paar momentjes die we eigenlijk hadden moeten grijpen.”