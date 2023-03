Piepjong Pelt werkt voor gelijkspel, maar krijgt deksel op de neus

Voetbal derde amateurklasseEsperanza Pelt heeft na een reeks van vijftien wedstrijden zonder nederlaag voor de tweede week op rij verloren. Een jong Pelt ging met 2-1 de boot in op het veld van Sint-Lenaarts. Pelt kreeg in de slotfase het genadeschot van Mourad Daoudi, de middenvelder die volgend seizoen op de Roosen speelt. “De nederlaag was zuur, we verdienden minstens een gelijkspel”, klonk het bij Pelt.

T1 Geert Van Dessel moest zich in de aanloop naar de match in Sint-Lenaarts bekwamen in het betere puzzelwerk. Hij noteerde immers een halve ploeg afwezigen als gevolg van blessures en geschorsten. Berkant Kayahan en Andreas Drieskens verschenen op die manier voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. “Dat maakte dat we aan de bak moesten met zes spelers van 21 jaar of jonger.”

Van een gebrek aan ervaring was er bij Pelt overigens weinig te merken. Ook al kondigde de match in de Noorderkempen zich niet makkelijk aan. “De thuisploeg had de voorbije weken een sterke thuisrepuatie opgebouwd. Onder meer Houtvenne, lange tijd leider, ging er voor de bijl. Van een gebrek aan ervaring bij ons was er trouwens weinig te merken. We doorstonden de lange studieronde zo goed als foutloos.”

Weinig kansen

Weinig kansen dus, al moest doelman Swinkels, wel een hoop ervaring, zich wel strekken op een venijnige vrije trap van de thuisploeg. Voor Pelt was er een klein kansje via Rijkers, maar ook de thuisdoelman liet zich niet verrassen. “Op het moment dat je denkt dat we ongeschonden de rust kunnen halen, viel er toch een doelpunt. Vlak na het halfuur kregen we een hoekschop niet weggewerkt, waarna de 1-0 viel. Uit de lucht, jammer genoeg.”

Tot overmaat van ramp zag Pelt één van zijn jonge spelers geblesseerd uitvallen. “Andreas Drieskens moest vlak voor de koffie de strijd staken met een rugblessure. Met Rune Loenders kwam een andere 18-jarige tussen de lijnen.” In de tweede helft reageerde Pelt allerminst aangeslagen, het ging zelfs op zoek naar de gelijkmaker. Die viel er al na tien minuten via Tuur Rijkers.

Nieuwkomer scoort

“Op dat moment voelt de ploeg dat er meer in zit. Zeker omdat Sint-Lenaarts er nog amper in slaagde om kansen af te dwingen. De beste kansen waren er voor onze ervaren jongens Kocak en Smolders, maar ook Scheelen, Mendes en Beckers waren er dichtbij. Met nog vijf minuten te gaan, leek een gelijkspel in de maak, maar bij de thuisploeg dook Mourad Daoudi, onze nieuwkomer voor volgend seizoen, als een duiveltje uit een doosje.”