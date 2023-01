Pibo Bilzen pakt belangrijke zege en blaast degradatieduel nieuw leven in: “Verdiende overwinning, maar we zijn er nog niet”

FUTSAL EERSTE NATIONALEIn een tot de nok gevulde sporthal De Kimpel behaalde Pibo Bilzen een verdiende 4-1 overwinning tegen concurrent Krijnen Malle. Met deze eerste driepunter van het seizoen klimt het team van coach Carmelo Nieddu naast Malle en blaast het de degradatiestrijd in de hoogste reeks van het futsal nieuw leven in. Met nog acht wedstrijden te gaan, is de strijd om het behoud evenwel nog niet gestreden. “We hebben inderdaad nog stappen te zetten, maar deze zege geef alvast een goed gevoel”, zegt Bilzers kapitein Thibeau Dochez.

Pibo Bilzen nam een beste start en klom via een vrijschop van Meunier en een persoonlijke acte van Afkir met een goed gevoel de rust in. Toen Thibeau Dochez in het begin van de tweede helft de voorsprong nog aandikte, had Pibo de overwinning zo goed als op zak.

Versterking is meerwaarde

“In zo’n duel is het belangrijk om als eerste te scoren”, blikt Thibeau Dochez terug. “Onze prima prestaties tegen Antwerpen en Herentals gaven vertrouwen en dat etaleerde zich ook op het terrein. Het tempo lag hoog, we waren gretig, knokten voor elke bal en scoorden op de juiste momenten. De versterking die de club binnenhaalde, is wel degelijke een meerwaarde. Nieuwkomers Meunier en Afkir toonden zich meteen trefzeker. De ploeg telt nu meer kwaliteit en dan kun je ook meer wisselmomenten inlassen, zodat elke speler een adempauze kan nemen om de batterijen opladen. Met veel ijver en de juiste mentaliteit lieten we de tegenstrever nooit in de wedstrijd komen. Enkel na de tegentreffer hadden we het even moeilijk. Onze doelman hield ons toen in koers. Voor de club is deze zege een enorme opsteker naar de volgende opdrachten toe”, weet de Bilzerse kapitein, die ook voluit aan het studeren is voor zijn examen master in de rechten.

Opluchting

Ook Sven Sleypen, die tijdens het seizoen overkwam van Full Hasselt, toonde zich erg tevreden met de belangrijke eerste driepunter van het seizoen. “Aan de overwinning valt niets af te dingen”, zegt Sleypen. “Deze zege is een hele opluchting. Al weken leefden we naar deze wedstrijd toe. En dit zorgde inderdaad wel voor een zekere stress. Laat ons eerlijk zijn. Als je deze kapitale wedstrijd zou verliezen, was een degradatie haast niet te vermijden. Zo ver kwam het gelukkig niet. Bij ons was er meer drang om te winnen dan onze tegenstander, die amper aan echte doelkansen toekwam. Daarbij konden we rekenen op een bomvolle sporthal. De supporters stuwden ons naar de zege. Ik speelde vier jaar voor Hasselt, maar zulke sfeer en beleving maakte ik nog niet dikwijls mee. Het futsal leeft in Bilzen.”

Voeten op de grond

Toch heeft Pibo Bilzen de buit nog niet binnen. Er resten nog acht wedstrijden. Er zullen nog meer duels gewonnen moeten worden. “Dat weten we. We blijven dan ook best met beide voeten op de grond. Er is nog een lange weg af te leggen. Op mentaal vlak geeft deze driepunten ons wel een boost. In het laatste deel van de kalender treffen we evenwaardige teams waar we het verschil tegen kunnen maken. Voor die confrontaties moeten we top zijn. Ondertussen kunnen we tegen de kopploegen dingen uitproberen en automatismen inoefenen. Neen, dit Pibo degradeert niet. Integendeel. Op termijn moeten we doorgroeien en een vaste waarde worden in eerste nationale”, concluderen Sven Sleypen en Thibeau Dochez.

Pibo Bilzen: S.Lambeets, Brepoels, A.Lambeets, Motmans, El Mansouri, Sleypen, Dochez, Meunier, Afkir, Gerrits, Kobachidze, Vanhove.

Doelpunten: 6' Meunier (1-0), 18' Afkir (2-0), 25' Dochez (3-0), 29' Bouzerda (3-1), 38' Simon Lambeets (4-1).

Geel: Vanhove, Tiebosch, Meunier. Rood: Bouzerda.