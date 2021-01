Phyline Van De Bruaene zet bij Avanti Dames Brugge punt achter haar carrière: “Weekends zullen nog steeds gevuld worden met basketbal”

VOLLEYBAL LIGA VROUWEN Milica Radovic blikt terug op woelige dagen bij Saturnus Michelbeke: “Van droefheid naar blijheid”

Saturnus Michelbeke neemt het na een week die bol stond van de gemengde gevoelens zaterdagavond op tegen rode lantaarn Antwerp. Die laatste plaats van de Antwerpenaren zegt evenwel niks, want net als Saturnus werkte Antwerp dit seizoen nog maar één wedstrijd af. Beide ploegen zijn in principe aan elkaar gewaagd. De vraag is echter hoe het zit met de mindset van de Michelbeekse speelsters nadat ze eerst te horen kregen dat de ploeg zou stoppen, maar dinsdagavond toch het verlossende nieuws kwam van de doorstart. "Onze droefheid is omgeslagen in blijheid", benadrukt de Servische sterspeelster Milica Radovic.