Phoenix Brussels zonder Ivan Karacic naar Yoast United: “Chemnitz haalde me terug”

Phoenix Brussels zal het in de Elite Silver van de BNXT League moeten stellen zonder de Kroaat Ivan Karacic. De centerspeler kwam pas in december in de hoofdstad toe en is al opnieuw vertrokken. Hij keert terug naar de Duitse topklasser Chemnitz, waar Brussels hem eerder ging halen. “Ik heb op het einde van vorig jaar Chemnitz niet uit onvrede verlaten. De club had echter te veel buitenlanders op de loonlijst staan, zodat ik vaak als overtollige buitenlander aan de kant moest toekijken. Ik wou echter spelen en daarom was Phoenix Brussels een prima alternatief. Mijn prestaties in de Belgische competitie zijn de bestuursleden van Chemnitz niet ontgaan. Vandaar dat ik nu terugkeer naar Duitsland. Chemnitz haalde me dus terug.”