Phoenix Brussels ziet door corona na competitiematch ook bekerduel met Kangoeroes Mechelen uitgesteld

Nadat Phoenix Brussels eerder in het begin van de voorbereiding al eens werd getroffen door corona, overkwam het de club de voorbije dagen een tweede keer. Vorige vrijdag kon er nog gespeeld worden in Oostende, maar daags nadien telde de club drie besmettingen. Bij Oostende lieten ze snel- en PCR-testen uitvoeren. Die waren wel negatief. Zondag trad Brussels in competitieverband niet meer aan tegen Kangoeroes Mechelen, omdat drie spelers besmet waren. Dit weekend stond een nieuwe dubbele ontmoeting op het programma tussen beide eersteklassers, maar dan voor de Beker van België. Ook die wedstrijden werden uitgesteld.

Geen risico

Sportief manager Nikkel Kebsi geeft meer duiding. “Op basis van het advies van de virologen heeft de Pro Basketball League besloten om onze twee ontmoetingen van dit weekend uit te stellen. De matchen van de Beker van België tegen Kangoeroes Mechelen zullen op een lagere datum gespeeld worden. De reden is het toenemend aantal COVID-19-infecties binnen ons personeel. Op basis van datzelfde advies worden het hele team en het personeel tot dit weekend in quarantaine geplaatst”, klinkt het bij Kebsi. “Daarna zal een nieuwe reeks testen volgen. De nieuwe data zullen later meegedeeld worden. Sportief is dit jammer, maar noodzakelijk. Financieel is het ook een meerkost. Vorige zondag was de parketvloer al gelegd. Die moest opgebroken worden en zal later opnieuw moeten in elkaar gestoken worden.”