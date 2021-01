Phoenix Brussels verdedigt bonus van twee punten in Mechelen

Elf dagen geleden behaalde Phoenix Brussels tegen Kangoeroes Mechelen een allereerste overwinning in het nieuwe seizoen. De winst was om meerdere redenen belangrijk. Vooreerst was het een prima motivatiebron na enkele nipte nederlagen vooraf. Daarnaast was het de eerste keer dat de ploeg aantrad in Paleis 12 van de Heizel. Ten slotte behielden de Brusselaars alle kansen op kwalificatie. In Mechelen verdedigt Phoenix woensdagavond een voorsprong van twee punten.

Louis Hazard

In de hoofdstad wordt gerekend op de productiviteit van Louis Hazard. In het verleden verdedigde hij de kleuren van Pepinster en Luik. Vorig seizoen werd hij met Ieper topschutter in Top Division 2. Dit seizoen keerde hij terug naar het allerhoogste niveau. “Ik wou opnieuw in de EuroMillions League spelen. Brussels contacteerde me en we bereikten een overeenkomst voor één seizoen. De twee jaar in Ieper waren aangenaam en nuttig. Het was echter tijd om opnieuw een stap hoger te zetten. Ik voelde me onmiddellijk thuis bij Phoenix. Elke ploeg is anders. Vergelijken doe ik dan ook niet. Ik wil gewoon meehelpen aan het Brusselse project.”

Grote marge

Recent won Phoenix Brussels het bekertreffen met Kangoeroes en de competitiematch tegen Charleroi. De twee overwinningen bezorgden het team een nieuw elan. Louis Hazard knikt instemmend. “Deze ploeg heeft heel wat potentieel. Dat bewezen we al op de eerste speeldag tegen Antwerp Giants. We verloren nipt tegen een ploeg die Europese ervaring in de benen had. Die ervaring missen wij nog wat. Brussels kan de komende maanden enkel maar beter worden. Dat tonen onze laatste twee overwinningen aan. Het feit dat we intussen (tot maart, red.) verhuisden naar Paleis 12 motiveert. Het vertrouwen groeit zienderogen, al blijft er nog werk aan de winkel. Ik denk dan in eerste instantie aan het defensieve.”

