Phoenix Brussels verdedigend niet opgewassen tegen sterk Okapi

MOTORSPORT Walter Roelants haalt einde Dakar: “Levensge­vaar­lijk, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb”

15 januari Walter Roelants (Husqvarna) heeft de finish van de Dakar gehaald. Daarmee is Roelants met zijn zestig jaar en 285 dagen de oudste Belgische motorrijder die erin geslaagd is om de Dakar uit te rijden. Roelants nam deel aan de Dakar om geld in te zamelen voor To Walk Again. Zijn zoon Joel Roelants kwam in 2014 in de GP van Italië ten val en is sindsdien verlamd. Walter Roelants eindigt als 51ste en is de eerste Belgische motorrijder sinds Mikael Despontin in 2013, die de finish haalt.