Phoenix Brussels niet opgewassen tegen sterk Oostende

Basketbal Euromillions LeagueBijna vijftien minuten lang heeft Brussels goed stand kunnen houden tegen Oostende. Toen kwam de landskampioen helemaal op dreef. Nog in de eerste helft konden de West-Vlamingen het verschil maken. De hoofdstedelingen moesten finaal met 62-83 het onderspit delven. Volgende week maandag kunnen ze in Luik op zoek gaan hun tweede seizoenszege.

De start van Brussels was nochtans hoopvol. Viktors Iljins kon meteen uitpakken met acht punten. Het zorgde ervoor dat de thuisploeg bijna het hele eerste quarter een voorsprong had. In het tweede quarter kwam de Oostendse machine echter helemaal op dreef.

“Mijn vroege punten waren een opsteker”, zegt Viktors Iljins . “Oostende liet ons aanvankelijk wat ruimte en daar konden we goed gebruik van maken. De competitieleider stelde echter snel orde op zaken. Ze begonnen onze foutjes af te straffen en de machine kwam inderdaad helemaal op toerental. De tegenstander had meer rotatiemogelijkheden. Het knappe was dat die rotaties hun spel niet verzwakten. Zij toonden zich zeer professioneel.”

Geen remonte

In het derde quarter konden de Brusselaars de schade lang beperken tot een tiental punten. Oostende echt het vuur aan de schenen leggen, zat er niet meer in. In de slotfase moest Phoenix de kelk tot op de bodem ledigen en liep de ploeg een 62-83-nederlaag op.

William Robeyns is eerlijk in zijn analyse. “Tien minuten waren we de evenknie van Oostende. Nadien werd de bal bij ons te ‘statisch’. Zij profiteerden van elke fout. Oostende heeft een topteam, een topcoach en een topstructuur. Dat hebben ze tegen ons andermaal getoond. De ups en downs in ons spel moeten er uit. Daar wordt aan gewerkt.”

Fouten afgestraft

Coach Ian Hanavan trad zijn spelers bij. “Oostende strafte gewoon elke fout af. In de eerste helft leden we zes keer balverlies. Zes keerde scoorde de tegenstander op de volgende fase. Oostende mocht in die periode negen vrijworpen nemen. Dat dwing je af. Wie fouten maakt tegen Oostende, mag niet verwachten dat hij wint. Meerdere spelers bij de kustploeg konden het team een boost geven. Zij speelden constant, wij niet. Dat hoort spijtig genoeg bij het leerproces.”

De punten

Brussels: Washington 2, Hazard 9, Massamba 3, Robeyns 13, Iljins 13, Moris 5, Raymond 10, Djurisic 7.

Oostende: Van Der Vuurst 12, Schwartz 9, Troisfontaines 12, Mwema 2, Buysschaert 7, Gilmore 2, Bratanovic 5, Djordjevic 5, Gillet 6, Welsh 11, Sylla 12.

Quarters: 18-24, 33-48, 47-64, 62-83.

