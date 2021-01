Phoenix Brussels met bekerkater zondag tegen Okapi Aalst

De Brusselaars keken in geen tijd tegen een 7-0 achterstand aan. Het eerste quarter was voor de bezoekers van een bedenkelijk allooi. De ploeg kwam amper aan een shotpercentage van twintig procent. Defensief liet men steken vallen en offensief bracht men niets. In het tweede quarter ging het van kwaad naar erger. Brussels keek tegen een 45-20 achterstand aan! Coach Ian Hanavan was duidelijk in zijn analyse. “Kangoeroes pakte verrassend uit. We toonden niet genoeg energie om een vuist te maken. De tegenstander toonde meer wil om te winnen. Ze hadden meer intensiteit, meer energie, meer samenspel vanaf de eerste minuut.”

Bijna afgestraft

Brussels moest de kelk tot op de bodem ledigen. In het derde quarter kwam er een maximale 66-27 score op het bord. Niet normaal! Van al het positieve van de voorbije weken bleef plots niets meer over. De groep toonde pas diep in de tweede helft enige weerbaarheid (68-50). De opleving was van korte duur. Phoenix ging kansloos met 99-79 onderuit. Ian Hanavan bleef eerlijk in zijn commentaar. “Mechelen toonde respect. Anders hadden we met veertig of vijftig punten verschil verloren. Uiteindelijk lieten we in de rangschikking slechts drie punten liggen, maar dit verlies nodigt natuurlijk uit tot zelfreflectie. De aanvallende rebound (4-11, red.) was het enige positieve dat ik kon onthouden.”

Okapi Aalst

Zondag neemt Ian Hanavan het met Brussels op tegen zijn ex-club Okapi Aalst. “Ik heb drie jaar in het Forum gespeeld en bewaar daar mooie herinneringen aan. Aan die periode hield ik veel vrienden over, maar zondag zijn ze mijn ‘vijanden’. Op zich is het natuurlijk een match zoals een andere. Ik hoop gewoon dat we tegen dan hebben kunnen leren uit onze fouten. Ach, zondag is het gewoon het een andere match.”

De punten

Mechelen: Loubry 10, Deroover 7, Bogaerts 14, Van Oosterwyck 6, Kherrazi 9, Clark 17, Jonas Foerts 15, Lasisi 5, Thompson 6, Kok 10.

Brussels: Washington 7, Hazard 13, Niels Foerts 8, Massamba 5, Robeyns 11, Iljins 2, Pouedet 5, Moris 1, Raymond 15, Tshibangu 2, Djurisic 10.

Quarters: 23-12, 49-24, 68-48, 99-79.