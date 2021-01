Phoenix Brussels kan niet stunten tegen sterk Okapi Aalst

BASKETBAL euromillions leaguePhoenix Brussels is er niet in geslaagd om tegen Okapi Aalst een tweede thuisoverwinning in deze competitie binnen te halen. De ploeg speelde weliswaar met inzet, maar kon niet op tegen de ervaring en het talent van de Ajuinen. Een 78-87-nederlaag was het gevolg.

Phoenix Brussels had iets goed te maken na de zwakke bekerprestatie woensdag in Mechelen. De ploeg startte in ieder geval gemotiveerd en Pavle Djurisic kon meteen zeven punten aantekenen. Nadien bood Darius Washington steun. William Robeyns stelt dat het Brusselse spel in de aanvangsfase wisselend was.

“De openingsfase was best in orde, maar we leden enkele keren duur balverliezen. Okapi Aalst is een ploeg met ervaring en talent. Zij konden die foutjes onmiddellijk genadeloos afstraffen met driepunters. Het gevolg was dat we op het einde van het eerste quarter al onder druk werden gezet. In het tweede quarter kwamen we even terug tot op drie punten, maar de bezoekers bleven zeer accuraat acteren. Echt naderen zat er niet in. Ons shotpercentage was daarvoor net niet goed genoeg. We bleven steeds hangen op een kloof van een zevental punten.”

Zelfde spelbeeld

Na de rust kon Phoenix Brussels aanklampen, maar meer niet. Het spel was te wisselvallig en Okapi te sterk om van een echte vuist te kunnen spreken. De thuisploeg keek constant tegen een kloof van tien punten aan. De bezoekers heersten ook in de rebound (29-41).

William Robeyns zoekt verklaringen. “Het was ons gameplan om onze racket af te sluiten voor Okapi. Dat lukte niet helemaal. Bovendien bleef de tegenstander zeer trefzeker van op afstand. We kwamen in het derde quarter wel even terug in de match, maar dat had veel energie gekost. Die misten we in de slotfase. Okapi zat frisser.”

Tweede kans

Volgende zaterdag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar dan in Aalst. William Robeyns blikt vooruit. “We kunnen enkel maar leren uit dit eerste duel. We weten dat het defensief beter zal moeten zijn. 87 punten toestaan in eigen huis is gewoon te veel. Het is een belangrijk werkpunt voor de komende dagen. We werken hard op training, die inzet moeten we blijven aanhouden.”

