Phoenix Brussels behaalt allereerste zege van het seizoen tegen Kangoeroes Mechelen

Dinsdag opende Phoenix Brussels het bekeravontuur tegen Kangoeroes Mechelen. Na de zware nederlaag tegen Antwerp Giants hebben de mannen van coach Ian Hanavan zich schitterend herpakt. De ploeg toonde zich zeer weerbaar en won met 89-97. Meteen was de eerste zege van het seizoen een feit.

Het bestuur van Phoenix Brussels besliste om alle wedstrijden tot half maart te laten doorgaan in Paleis 12 van de Heizel. Marc Agboton, directeur van Paleis 12, geeft toelichting. “In normale omstandigheden zouden we in de kerstperiode ook een wedstrijd georganiseerd hebben op de Heizel. De datum was dus vrij. Later in het seizoen zouden er nog drie wedstrijden volgen. Uiteindelijk hebben we de koppen bij elkaar gestoken en besloten om alle thuiswedstrijden de komende drie maanden hier te laten doorgaan. Er zal geen zevenduizend man aanwezig zijn, maar we wilden wel iets doen voor het basketbal. De parketvloer mag blijven liggen. Dat scheelt toch ook een hoop werk voor de medewerkers.”

Zonder Niels Foerts

Brussels miste nog één speler. Niels Foerts was er niet bij. Hij miste het duel tegen zijn broer Jonas. Nikkel Kebsi verduidelijkt. “Niels is nog altijd ziek. Zijn afwezigheid heeft niets te maken met corona, maar het duurt allemaal wat langer dan voorzien.”

Goede eerste helft

Brussels kende vorig weekend op Antwerp Giants een zeer goede eerste helft, maar werd dan weggespeeld. Het was maar de vraag hoe de ploeg zich zou herstellen van die opdoffer. Phoenix begon alvast opnieuw enthousiast. Pavle Djurisic zag hoe zijn team goed van wal stak. “De eerste shots vielen meteen binnen. Ik lukte meteen twee driepunters en ook Iljins zat met punten en rebounds goed in de match. In het tweede quarter konden we zelfs dertien punten uitlopen. Het samenspel klopte ook. Van de nefaste tweede helft tegen de Giants viel niets meer te bespeuren. We bleven attent en gemotiveerd spelen.”

Nieuwe spankracht

De goede eerste helft resulteerde in een verrassende 48-35 rustscore. Kangoeroes begon met een andere ingesteldheid aan de tweede helft en plaatste meteen een 3-14 tussensprint. Na het derde quarter stond het 64-64. Meteen kwam alle spankracht terug in de wedstrijd. Washington pakte uit met drie driepunters. De thuisploeg vond een tweede adem. In een spannende slotfase eiste William Robeyns een hoofdrol op. Hij zorgde voor de 89-87 winst, maar het had anders kunnen verlopen. “Op tien seconden van het einde leed ik duur balverlies. Ik had het moeten weten dat Loubry met al zijn ervaring me te grazen zou nemen. Op dat moment stond het 86-87 en voelde ik de grond even onder mij wegzakken. Gelukkig kon ik op drie seconden van het laatste fluitsignaal alsnog uitpakken met een driepunter. Daardoor konden we de eerste overwinning van het (beker)seizoen binnenhalen. Nu we deze eerste zege op zak hebben, kunnen we met vertrouwen uitkijken naar de komende opdrachten.”

Blijde terugkeer

Jonas Foerts stond met Mechelen een eerste keer tegenover zijn ex-club Brussels. “Uiteraard was het een andere gewaarwording zonder publiek. Vorig jaar speelde ik hier nog voor zevenduizend man, nu voor een quasi lege zaal. Paleis 12 voelde deze keer niet aan als het hol van de leeuw. De Brusselaars beschikten ook over een compleet nieuwe ploeg. Robeyns is de enige speler met wie ik nog op het terrein stond. Achter de schermen kwam ik wel veel bekende gezichten tegen en dat was plezant. Mijn broer Niels was spijtig genoeg ziek. De echte comeback zal dus later op het seizoen moeten komen voor mij.”

De punten

Brussels: Washington 21, Hazard 5, Massamba 3, Robeyns 12, Iljins 7, Moris 6, Raymond 16, Tshibangu 3, Djurisic 16.

Mechelen: Loubry 15, Deroover 20, Van Oosterwyck 3, Kherrazi 4, Clark 11, Foerts 12, Thompson 18, Kok 4.

Quarters: 24-21, 48-35, 64-64, 89-87.