Philippe Van Perck en VC Leest ontvangen Rita Berlaar voor eerste competitiewedstrijd in bestaan: “Ik voorspel een seizoen van vallen en opstaan”

Komend weekend ontvangt het nieuwe VC Leest, ontstaan op de fundamenten van Rapid Leest en voornamelijk Leest United, Rita Berlaar voor de eerste officiële wedstrijd in zijn bestaan. Een start in vierde provinciale D met best nog wat vraagtekens, want tijdens de voorbereiding was het logischerwijze zoeken voor coach Philippe Van Perck die een compleet nieuwe spelerskern moest inpassen. En die zoektocht is nog niet ten einde.

“We zijn een ploeg in opbouw“, zegt Mechelaar Van Perck, die de voorbije drie seizoenen beloftencoach en T2 was bij Rapid Leest en ook al 11 jaar als T1 werkte in Vlaams-Brabant bij Zemst, Perk en Kapelle-op-den-Bos . “Aanvankelijk schoten we uit de startblokken bij het begin van de voorbereiding met veel energie en goed voetbal, maar gaandeweg is dat goede voetbal wat verminderd. Logisch ook, want je moet een totaal nieuwe groep inpassen. Maar daar heb ik wel beseft dat we niet uit het oog mogen verliezen dat VC Leest nog heel wat stappen moet zetten.”

Nederig

“Ik voorspel een seizoen van vallen en opstaan en onze reactie in de moeilijke periode zal bepalen hoe alles evolueert. Dan is het aan ons om heel nederig aan de competitie te beginnen qua ambities, want er zijn ploegen, zoals Rita-Berlaar, die al veel verder staan dan wij. Of die toch meer uitgesproken doelstellingen hebben op basis van wat ik hoor, want echt ken ik de tegenstand nog niet. Wij bekijken het dus match per match en aan de winterstop zullen we een betere inschatting kunnen maken van onze mogelijkheden.”

Blessures

“Mijn gevoel bij de nieuwe club? Ronduit fantastisch. Want als ik zeg dat het goede voetbal wat afnam, deed dat niets af aan de trainingsintensiteit. De spelers werken hard en ze hebben ook goede voeten. Alleen is het nog een kwestie van automatismen kweken en de geblesseerden recupereren. Zo verloren we al vijf van onze basisspelers met langdurige blessures, maar goed, daar wil ik me niet achter verstoppen.”

Biljart

“Voor het overige heerst ook rond het veld een geweldige beleving. Het bestuur en alle medewerkers zijn enthousiast, alles is piekfijn geregeld en ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om onze terreinverzorgers extra te bewieroken. Zij slaagden er ondanks de moeilijke weersomstandigheden in om ervoor te zorgen dat wij op een groene biljart kunnen spelen. Dat is ongezien in vierde provinciale volgens mij. Op die manier is het niet zo erg dat we nog niet in onze nieuwe accommodatie kunnen voetballen. Daar nemen we pas volgend seizoen onze intrek dus ook op dat vlak is dit nog een overgangsjaar.”