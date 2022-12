Philippe Huart blijft op zijn zestigste racen op hoog niveau in de Ford Fiesta Sprint Cup

autosportZoals ondertussen algemeen geweten komt er in 2023 een zesde seizoen van de Ford Fiesta Sprint Cup en dat heeft de snelle man uit Tienen, Philippe Huart extra gemotiveerd om er volgend jaar opnieuw bij te zijn in de Ford-merkencup. Zo wordt hij op zijn zestigste de enige rijder die aan een zesde seizoen toe zal zijn.

“Het is alvast de bedoeling dat ik opnieuw in de Fiesta Cup start”, stelt de ondertussen 60-jarige routinier. “De Fiesta Cup is en blijft de ideale, hoogstaande sprintklasse, met daarenboven een sterke communicatie, zeer veel aandacht op de sociale media en een eigen YouTube-kanaal. Dat moet mij toelaten om, naast NAPA, nog enkele andere sponsors te versieren en zo het volledige budget rond te krijgen. Bij Ford Peerlings bevind ik mij in de ideale context en beleef er ook veel plezier. Er is de technische omkadering met Philip Peerlings en Raf Sontrop en tijdens de raceweekends kan ik blindelings vertrouwen op mijn mecanicien Jan Boon, met wie ik ook dagdagelijks samenwerk.”

Met zijn ervaring in de Fiesta Cup behoorde Huart dit jaar tot één van de sterkste belagers van Tomas De Backer, zijn teammaatje bij Ford Peerlings. Helaas zat het hem niet altijd mee, het pechduiveltje speelde al te vaak een rol. Zodoende kon hij maar twee keer de hoogste trede van het podium betreden. Niettemin bleef hij tot het voorlaatste weekend in de running voor de Belgische titel.

“Ik wilde stoppen”

“In zo’n merkencup mag er echt niets verkeerd lopen en het minste foutje – op de piste, in de voorbereiding – maakt dat je op inhalen bent aangewezen”, stelt Huart. “De Fiesta is niet de snelste auto, maar iedereen start met gelijke kansen en in tegenstelling tot andere merkencups heb je geen vermogen – 150 pk – op overschot. Het is altijd de rijder die het verschil maakt.”

“Ik wou er enkele jaren geleden eigenlijk mee stoppen”, blikt hij terug. “Philip Peerlings heeft mij kunnen overtuigen om in 2020 voor één jaar bij te tekenen. Na het herschikken van de plannen van Belgium Racing was ook hij de drijvende kracht om er voor te zorgen dat de drie Fiesta’s van Ford Peerlings in 2021 aan de start zouden verschijnen en vandaag ben ik er nog altijd bij.”

Lees ook: meer autosport