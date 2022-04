Philippe Develter (Hermes Oostende) is opgelucht na cruciale zege tegen Michelbeke: “Eind goed, al goed”

Belgische kern

Voorzitter Philippe Develter haalde opgelucht adem na een zenuwslopend seizoenseinde. “Oef! Ik was er eigenlijk vrij gerust in dat we niet zouden degraderen, maar het is voor ons ego veel beter dat we ons net op tijd herpakt hebben door te tonen wat we echt waard zijn. Ik heb de groep vorige week ook toegesproken en ben blij dat ze die klik gemaakt hebben. Onze oproep naar de supporters zorgde bovendien voor een volle zaal en een topsfeer, wat het zelfvertrouwen van de speelsters alleen maar ten goede is gekomen. In een seizoen waar het allemaal net niet is geweest, hebben we ons toch weten te redden. Neem de cijfers er maar eens bij, want we hebben maar liefst veertig sets verloren met slechts twee puntjes verschil. Bijgevolg sloop er wat faalangst in de groep en dat heeft zich vertaald in de mindere resultaten. Eind goed al goed en dat hebben we gevierd na afloop. We hebben meteen onze vijf buitenlandse speelsters uitgewuifd. Ze mogen mij nu allemaal een maand met rust laten en dan starten we opnieuw met een propere lei richting nieuw seizoen, waarin het hopelijk allemaal net wel zal zijn. Onze kern zal bestaan uit elf Belgen, aangevuld met één topper uit het buitenland”, besluit Develter. Hermes speelt zaterdag nog een laatste overbodige match van het seizoen op bezoek bij Charleroi.