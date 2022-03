Philippe Cassiers van CAS-Academy op Forest Hills: “We steken veel energie in de structuur van de school”

Naast Gym en TTV is Forest Hills de derde Antwerpse club die voor het Jeugdfonds van Tennis Vlaanderen het hoogste label kreeg. De CAS-Academy van Philippe Cassiers nestelde zich een kleine drie jaar geleden in Wommelgem en kan na alle coronaperikelen nu echt op volle toeren draaien. “In elke leeftijdscategorie beschikken we over gemotiveerde, sterke spelers”, aldus Cassiers.

Op Forest Hills kunnen de jongeren van de CAS Tennis Academy vanuit de ruime Kidstennisschool doorgroeien naar het Pre Pro Team, om vervolgens de stap te zetten naar het Pro Team. “Er komt natuurlijk veel meer bij kijken, maar samengevat is dat inderdaad onze structuur”, aldus Philippe Cassiers, die zeventien jaar geleden zijn tennisschool opstartte. “De bedoeling van het Pro Team is om gemotiveerde jongeren te laten uitgroeien tot zeer degelijke competitiespelers. De voornaamste evolutie in de werking van een tennisschool is de professionalisering. Het is essentieel om heel veel energie in de structuur van de school te steken. Ook het spelniveau is enorm gestegen. In vergelijking met pakweg tien jaar geleden kunnen de jongeren nu veel meer.”

De allerjongsten op Forest Hills vallen onder de hoede van Valentijn Theelen, voor de begeleiding van het Pro Team of voor internationale Tennis Europe- of ITF-toernooien kan Cassiers onder meer rekenen op Marc De Hous, Tom Van Beek en Kristof Van Deun. “Intussen is ook Kenny Herscovici op weg om A-trainer te worden”, aldus Cassiers. “Ons trainersteam hangt trouwens bijzonder goed aan elkaar.”

Blockx: top 40

Vanuit de CAS-Academy zijn de zussen Alexandra en Grace Biot actief op het ITF-juniorencircuit. Het plaatselijke uithangbord is de bijna 17-jarige Alexander Blockx, die met Cassiers aan de Wilrijkse Topsportschool traint. Op de wereldranglijst bij de junioren staat Blockx intussen in de top 40. “Ik begon dertien jaar geleden met Alexander te werken”, zegt Cassiers. “Samen hebben we dus alles doorlopen. Voor onze jonge spelers is hij een mooi voorbeeld. Met zijn 1 meter 91 is hij een grote jongen geworden (lacht). Volgend jaar speelt Alexander zijn laatste seizoen op het juniorencircuit, dus in principe kan hij nog van zeven Junior Grand Slams proeven. Tijdens zijn laatste toernooi in … Oekraïne viel hij in januari geblesseerd uit. Nu is Alexander weer helemaal klaar voor de strijd. Einde maart speelt hij het Grade 1-toernooi in het Spaanse Villena, daarna volgt het Kroatische Vrsar.”

Naar Forest Hills

In mei 2019 verhuisde Cassiers met zijn academie naar Forest Hills. “Een schot in de roos”, aldus Cassiers. “De samenwerking met de club verloopt perfect en we beschikken hier over een infrastructuur om verder te professionaliseren. Jammer genoeg werd mijn eerste winterseizoen in Wommelgem al gedwarsboomd door corona. Het waren lastige maanden. Gelukkig hebben we het laatste half jaar veel kunnen inhalen. Vanaf de paasvakantie draaien we weer helemaal op volle toeren.”