Philip Van Dooren (City Pirates) reageert positief en scherp na stopzetting amateurvoetbal: “Moest het nu echt zo lang duren?”

Voetbal Tweede nationale BDe beslissing van de crisiscel van de KBVB, ondersteund door Voetbal Vlaanderen, om het amateurvoetbal op te schorten dit seizoen, kan op veel bijval rekenen en niet in het minst bij tweedenationaler City Pirates. Sportief manager en directeur van de jeugdopleiding Philip Van Dooren stelde het uitblijven van het definitieve oordeel al meermaals in twijfel en reageert dan ook opgelucht.

“Eindelijk is er duidelijkheid en de beslissing is ook logisch”, zegt Van Dooren. “De enige vraag die we ons daarbij moeten stellen, is waarom het zo lang duurde om ze te nemen? Ik hoor overal dat Voetbal Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid nam, maar daar zet ik toch vraagtekens bij. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat zelfs op een lager niveau bepaalde clubs een zekere druk uitoefenen om beslissingen uit te stellen of te beïnvloeden.”

“Met een vrouw die nog niet zo lang geleden zelfstandig een zaak opstartte, beleef ik de gevolgen van de crisis vanop de eerste rij. In bepaalde sectoren wordt mensen al maanden hun broodwinning ontzegd, hoe zou je dan nog amateurvoetbal rechtvaardigen?”

Competievervalsing

“Of de stopzetting op sportief vlak een meevaller is? Ondanks een goede voorbereiding en een mooi bekerparcours, begonnen we inderdaad slecht aan de competitie. Maar als we onze resterende 28 wedstrijden zouden hebben afgewerkt, ben ik er van overtuigd dat we dat nog hadden rechtgezet. En dan zeg ik bewust over een hele competitie, want met het alternatief ben ik daar minder zeker van. De kalender zoals die er lag voor een halve competitie was in ons nadeel met veel zware uitmatchen. Vandaar dat ik ook niet weg stak dat ik dat een vorm van competitievervalsing vond.”

Geen extra maatregelen

“Welke maatregelen we treffen om de crisis aan te pakken? Wij maakten onze oefening al in de nasleep van de eerste golf in het voorjaar. Toen vroegen we de leden van onze A-kern om vijfentwintig tot dertig procent in te leveren. Dat moet volstaan om de werking te verzekeren. Als we nóg meer zouden eisen, denk ik niet dat we nog veel spelers zouden overhouden. Maar anderzijds bewijzen we nu wel dat het op dit niveau ook haalbaar is om met minder financiële middelen een competitief team tussen de lijnen te brengen.”

“In dat opzicht zijn we ook heel blij dat we afgelopen weekend konden bekendmaken dat de technische staf ons trouw blijft. Met Kevin Van Haesendonck hebben we een jonge trainer die volgens mij nog een grote toekomst heeft in het voetbal. T2 Robin Valkaert was nieuw dit seizoen, maar ik kreeg hele goede commentaren vanuit de spelersgroep over hem en dan moet je niet twijfelen. En keepertrainer Mark De Locht is hier stilaan aan een standbeeld toe voor jarenlange, trouwe dienst. (lacht) Om maar te zeggen dat we het volste vertrouwen hebben in onze basis en ik komende week de gesprekken kan opstarten met de spelers. Momenteel is er al een zekere vertrekker. Kevin Delbaen, onze tweede doelman, besloot om in provinciale zijn kans te gaan als eerste doelman, maar verder kreeg ik nog geen signalen van spelers die de club willen verlaten.”

Jeugdwerking

“Verder hopen we natuurlijk met z’n allen dat het voetbal voor de jeugd mag blijven doorgaan, maar met zoveel leden nemen we geen risico’s. Het aantal oefenwedstrijden vanuit de club is dan ook beperkt gebleven. De wedstrijden die we toestonden, waren er uitsluitend tegen ploegen uit de buurt. Dit om de risico’s van een eventuele verplaatsing en carpoolen te beperken.”

“Wij reorganiseren onze jeugdwerking de komende maanden trouwens, met een volledig nieuw organigram. City Pirates is op veel vlakken goed bezig en er is heel veel talent in onze vijver. Maar terwijl we dat merken, zien we ook dat er hier en daar nog een aantal zaken organisatorisch beter kunnen worden aangepakt.”

“De gevolgen van de crisis voor onze sociale cel? De huiswerkklas kan momenteel niet meer, maar er zijn nog meer dan voldoende initiatieven en projecten die wel, zij het aangepast, kunnen doorgaan. Of er echt meer kinderen ‘op de straat’ terecht zijn gekomen door de crisis, kunnen we nu nog niet inschatten. We doen er alles aan om ze bij ons te houden, maar de echte impact zal pas merkbaar zijn na de zomer.”

