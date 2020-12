Philip Van Dooren (City Pirates) niet opgezet met verkort competitieformat en hervatting in februari: “Een vorm van competitievervalsing”

“Dit is een vorm van competitievervalsing”, zegt Van Dooren. “Vorig seizoen werd ons op die manier al een de kans op de titel ontnomen en zoals het er nu naar uit ziet, hebben we nog heel weinig foutenmarige in de strijd tegen de degradatie. Op dat vlak is mijn mening misschien een beetje gekleurd, maar ik begrijp echt niet waarom men na een seizoen als dit nog absoluut stijgers en dalers wil bepalen. Wat als we maar aan veertien wedstrijden komen? Dan wordt het seizoen in principe geannuleerd?”

“De heropening van de kantines en het toelaten van supporters blijven een belangrijke voorwaarde, maar voor vijftig man spelen heeft ook geen zin. Vlak voor de laatste stopzetting noteerden we nog een omzetverlies van vijftig procent in onze kantines omdat de aanwezige toeschouwers niet geneigd waren om hun plaats te verlaten en iets te gaan drinken. En je kan het die supporters ook niet kwalijk nemen. Het moet allemaal leefbaar blijven.”

Onder voorbehoud

“Ik stel me dan ook de vraag of er al is nagedacht over het protocol wat we moeten doen als er in die periode alsnog een coronabesmetting wordt vastgesteld. Wat mij betreft had men beter gewacht met te communiceren tot na de Feestdagen. Zoals de cijfers er nu naar uit zien, is ook deze beslissing er een onder voorbehoud.”

“Maar ik begrijp wel dat de perfecte oplossing niet bestaat en dat deze mededeling enig perspectief geeft aan de clubs. Er kan weer aan sport gedacht worden, maar dat is dan ook het enige positieve aan de berichtgeving.”

Contractbesprekingen

Normaal gezien zou Van Dooren in deze periode stilaan rond de tafel gaan zitten met spelers met betrekking tot een contractbespreking, maar dat is nu niet aan de orde. “Ik heb geen idee hoe we dat gaan aanpakken”, zegt hij. “Hoe beoordeel je de prestaties van een speler wat kan je hem financieel nog beloven? Aan het einde van de maand komt de Raad van Bestuur samen. Het is mijn eerste agendapunt.”