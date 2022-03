Philip Van Dooren (City Pirates) haalt loftrompet boven nu het behoud mathematisch een feit is: “Uitmuntende prestatie met laagste budget in de reeks”

voetbal tweede nationale BCity Pirates klopte Londerzeel vorige week met 0-2 en verzekerde zich zo mathematisch van het behoud in tweede nationale. Reden genoeg voor Sportief Manager Philip Van Dooren om de loftrompet boven te halen, maar tegelijkertijd ook om de criticasters, die het clubbestuur verwijten hun subsidies voor het sociale project in te zetten voor het sportieve, van antwoord te dienen.

“Iedereen kijkt naar de puntenkloof, maar er staan nog zeven ploegen tussen ons en de degradatieplaatsen” legt Van Dooren uit. “Die spelen nog allemaal tegen elkaar en dan verliest iemand dus altijd punten. Volgens mijn berekeningen kunnen we niet meer worden bijgehaald en zijn ook de barrages onmogelijk. Alle credits daarvoor gaan naar de groep en de technische staf. Uitmuntend wat zij dit seizoen realiseerden met wat waarschijnlijk het laagste budget in de reeks is.”

Open boekhouding

“Dat er over die beperkte middelen vragen rijzen? Met onze prominente rol in een Canvas-programma (FC United City Pirates red.) en de groei van het project wordt ons steeds vaker de stempel ‘gesubsidieerde ploeg' opgeplakt. Onterecht. Geen cent van de geldstroom voor de City Pirates Foundation gaat naar de vzw die instaat voor het sportieve. Het is een verwijt dat we in de toekomst snel zullen counteren. Onze voorzitter werkt er aan om onze boekhouding online open te stellen. Dan is het voor iedereen duidelijk.”

“En eigenlijk zegt onze kernsamenstelling al genoeg. Hier vind je geen vedetten. Net als vorig seizoen was onze start moeilijk. We moesten in laatste instantie bijsturen en dus werden Chergui, Sawaneh en Cwynar nog gehaald als ervaren pionnen. Broodnodig en geen van hen kwam voor het geld. In dit postcoronajaar hadden we, net als vele clubs, te kampen met ziektegevallen en opvallend veel blessures. Toch vingen we dat altijd goed op met een vrij ruime en evenwichtige kern. Dan kom ik bij één man terecht.”

De coach

“Ik spreek tegen mijn eigen winkel, maar met Kevin Van Haesendonck hebben we iemand aan het roer waarvan ik weet dat City Pirates niet zijn eindstation is. Het verbaast me eigenlijk dat nog niemand hem hier wegplukte. Ik werkte al met heel wat trainers samen, maar zelden zag ik iemand die zo sterk is op het vlak van tactiek, training en techniek én psychologie. Als het er op aan komt, hoop ik dat we hem kunnen afzetten bij een grotere club. Hij heeft er de kwaliteiten voor.”

Schipper

Lovende woorden, en die heeft Van Dooren ook voor de bezoekende coach van komend weekend, Tom Schipper. De huidige oefenmeester van Cappellen was trainer in Merksem toen City Pirates onder die naam boven de doopvont werd gehouden. “Ik heb nog wekelijks contact met Tom”, zegt Van Dooren. “Het is nooit leuk om afscheid te moeten nemen in moeilijke omstandigheden, maar hij toonde al snel begrip en de goede verstandhouding bleef. Tom is een vakman en dat bewijst hij met Cappellen. Het wordt een te duchten tegenstander, maar we hopen op een leuke derby en voor ons is de piratenparade een extra motivatie. De voorzitter verwacht dat we ons vel duur verkopen.”

