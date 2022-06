Philip Milanov na zijn twaalfde opeenvolgende nationale titel : “Punten voor de World Ranking waren het belangrijkste vandaag”

AtletiekOp de eerste dag van het Belgisch kampioenschap atletiek heeft Philip Milanov (30) voor het twaalfde jaar op rij goud behaald in het discuswerpen. In Gentbrugge bleef hij met een worp van 61m72 een stuk onder zijn seizoensbeste, maar sprokkelde hij wel belangrijke punten het oog op kwalificatie voor het WK in Eugene. “Het ontbrak me wat aan frisheid vandaag”, zegt hij.

Philip Milanov presteert al het hele seizoen behoorlijk constant en met 64m48 liet hij een aantal weken geleden zijn verste worp sinds 2019 optekenen. Op het Belgisch kampioenschap bleef hij met 61m72 een beetje op zijn honger. “Ik ben met deze prestatie niet echt tevreden,” bekent hij. “Er zat veel meer in, maar ik voelde me een beetje sloom vandaag. Het belangrijkste was vandaag de titel en de punten die ik kon pakken voor de World Ranking.”

WK en EK

Milanov staat momenteel op de 21ste plaats van de World Ranking en daarmee is hij voorlopig gekwalificeerd voor het WK dat begin juli in het Amerikaanse Eugene wordt georganiseerd. “Ik denk mijn ticket voor dat WK zo goed als binnen is. Ook het EK zou op basis van de ranking geen probleem mogen vormen. Natuurlijk heb ik de ambitie om een stuk verder te gooien. Het heeft weinig zin om naar een kampioenschap te trekken als je geen 65 of 66 meter gooit. Maar die afstanden zitten er zeker aan te komen. Het ontbrak me vandaag ook gewoon aan frisheid.”

Fulltime job

De Bruggeling werkt sinds september voltijds voor een online bedrijf en dat vraagt toch wat aanpassing. “Het is inderdaad een ander leven, maar uiteindelijk is de combinatie met het discuswerpen wel behoorlijk goed te doen. Ik kan zelf kiezen wanneer ik ga trainen en zo. Natuurlijk is het als topsporter niet ideaal om een hele dag voor de computer te zitten, maar dat is nu zo. Ik denk dat het allemaal wel in orde komt en dat ik dit seizoen nog wel mooie dingen kan laten zien.”

Normaal ging de atleet van AC Meetjesland ook nog deelnemen aan het kogelstoten op het BK, maar die competitie liet hij aan zich voorbijgaan. “Ik heb een klein beetje last aan mijn achillespees en daarom wou ik geen onnodige risico’s nemen”, besluit hij.