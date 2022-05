Philip Milanov blijft ambitieus: “Ik ga nog steeds voor die absolute topprestaties”

AtletiekAfgelopen zaterdag vond in Oordegem de twaalfde editie van IFAM outdoor plaats. Naast de Memorial Van Damme is dit een van de beste en grootste atletiekmeetings op Belgische bodem. Heel wat internationale toppers vinden telkens weer hun weg naar het Putbosstadion en traditioneel vielen heel wat internationale limieten te noteren. Aan West-Vlaamse zijde was discuswerper Philip Milanov (30) een van de uitblinkers met een worp van 63m74. “Ik ga nog steeds voor die absolute topprestaties”, zegt hij.

Philip Milanov is nog steeds een van de beste discuswerpers van Europa, maar hij blijft de afgelopen jaren een beetje op zijn honger. Vorig seizoen gooide hij geen enkele keer verder dan 64 meter en miste hij eveneens de Olympische Spelen. Op training liet hij vaak mooie worpen van voorbij de 67 meter zien, maar om de een of andere reden kwam het er op wedstrijd nooit uit. Volgens de Bruggeling was dit eerder een mentale kwestie en probeerde hij iets te veel zijn techniek aan te passen.

Op de eerste Flanders Cup meeting in Lokeren gooide Milanov de discus 62m83 ver en op de IFAM deed hij met 63m74 bijna één meter beter. Het gaat dus de goeie richting uit. “Ritmisch begint het allemaal wel te komen en op training laat ik ook vaak goeie dingen zien. Het blijft momenteel wachten op die uitschieter, die er hopelijk een van de komende weken aankomt”, zegt hij. Hij pakte in Oordegem de logische overwinning en ondanks het feit dat hij de laatste jaren iets minder in de kijker loopt, blijft hij ambitieus. “Als ik train, dan ga ik nog steeds voor die absolute topprestaties. Dat is niet veranderd. Volgende week neem ik alvast deel aan een wedstrijd in Birmingham en daarna zien we wel verder,” besluit hij.

Aurèle Vandeputte

In Oordegem was het ook uitkijken naar Aurèle Vandeputte (27) op de 800m. De Oostkampenaar kende het afgelopen jaar de absolute doorbraak met een tijd van 1.45.49, gelopen op de Memorial Van Damme. In de A-reeks liep hij een degelijke wedstrijd, maar strandde hij uiteindelijk op de 7de plaats en een tijd van 1.47.13. “Het was in de loop van de avond gewoon veel te koud geworden om een snelle tijd te lopen”, zegt hij. “Ik heb de haas gevolgd en kwam allicht iets te snel door na 400m. Daarna viel ik redelijk snel alleen en op het einde liepen dan toch nog heel wat atleten me voorbij. Al bij al ben ik tevreden over de manier waarop ik gelopen heb, alleen jammer van de omstandigheden. Vrijdag loop ik opnieuw in Manchester en daar krijg ik een nieuwe kans op een mooie chrono”, besluit hij.