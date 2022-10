Philibert De Vlaeminck gooit handdoek in de ring bij SVK Maldegem

Het is nog even wachten op de sportieve heropstanding van Maldegem. Die zal er niet komen met Philibert De Vlaeminck aan het sportieve roer. Sint-Laureins smeerde de roodgelen een 5-0-nederlaag aan en na de wedstrijd gooide de Eeklonaar de handdoek in de ring. De verslagenheid is groot bij Maldegem. Ook bij voorzitter Kiran Van Landschoot.

“Voor alle duidelijkheid wil ik stellen dat Philibert zelf de beslissing nam om niet langer aan boord te blijven. Als bestuur hadden wij nog steeds het volste vertrouwen in Philibert en zelfs als we volgende week zouden verliezen tegen leider Latem zouden we hem verder het vertrouwen gegeven hebben. Philibert is een trainer die steeds mee dacht met het clubbestuur en ook de jeugd goed integreerde in het eerste elftal. Gilles Blomme, Vianni Callant en Lucas Van Haeverbeke zijn daar voorbeelden van. Wij betreuren het dat Philibert deze beslissing neemt. Al geef ik toe dat we vandaag in Sint-Laureins een pijnlijke nederlaag leden. Op alle vlakken werden we afgetroefd door Sint-Laureins. De spelers beseffen ook wel dat onze coach niet met de vinger moeten wijzen. Ze willen zelfs dat Philibert verder T1 blijft. We doen als bestuur nog een poging om Philibert op andere gedachten te brengen, maar ik vrees dat hij bij zijn beslissing zal blijven.”

Challenge

Op sportief vlak wacht Maldegem een zware opdracht. De ploeg weer op de rails krijgen en zo vlug mogelijk weg raken uit de kelderverdieping van de klassering is de ‘challenge’. Maldegem een degradatiekandidaat noemen, is te kort door de bocht vindt de voorzitter. “Tel er de domme verliespunten tegen Lovendegem en Knesselare bij en we leunen dicht tegen de linkerkolom aan en dan is er misschien geen vuiltje aan de lucht. Nu staan we op die voorlaatste plaats en hebben we een reeks nodig om daar weg te raken. En zaterdag wacht ons tegen Latem andermaal een moeilijke opdracht. Misschien hebben we de rol van jongens als Abdoulaye De Clerck en Niels Savat wel onderschat. Er kwam af en toe wel kritiek op de selectie van Niels, maar hij zorgde wel voor de mayonaise, de sfeer en die is nu natuurlijk wat zoek. Er is zeker geen slechte sfeer, maar als Maldegem wint verandert de kantine in een discotheek en nu hebben we die feestjes nog niet gehad.”

Profiel

SVK Maldegem moet op zoek naar een nieuwe T1. Het uittekenen van dat profiel wordt de eerste uitdaging van de bestuursploeg.“Je kan nu een schokeffect proberen krijgen door een naam aan te stellen, maar dat gaan we niet doen. We gaan op zoek naar een trainer die ietwat hetzelfde profiel heeft van Philibert. Die wil meedenken met de club en de jeugd kansen wil geven. Hoe het er op het oefenveld deze week uit ziet, is nog koffiedik kijken. Wellicht spreken we jongens als Stijn Herteleer en Geert Troch aan om enkele trainingen voor hun rekening te nemen en dan zien we wel hoe het verhaal verder loopt.”