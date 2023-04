Phantoms Boom uitgeschakeld in de play-offs: “Volgend seizoen korter aansluiten bij Kangoeroes Mechelen en Castors Braine”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro Eisden raakt niet voorbij Visé en schuift promotie­feest een week op: “Zaterdag in Heist winnen en de buit is binnen”

Uitstel is geen afstel. Patro Eisden moet het promotiefeest nog een weekje uitstellen. Concurrenten La Louvière (3-1) en Franc Borains (1-0) lieten zich niet verrassen en wonnen ieder hun wedstrijd, terwijl Eisden tegen een stug Visé niet verder raakte dan een scoorloos gelijkspel. Toch was er na afloop geen sprake van paniek. “We zetten schitterende cijfers neer en blijven ook nu weer ongeslagen. Van extra druk is geen sprake. Ons team heeft voldoende ervaring om deze wedstrijd te plaatsen. Kortom, we zijn weer een punt dichter bij de promotie. Wanneer we zaterdag in Heist winnen, is de promotie een feit”, concludeerde de jarige Stijn Stijnen achteraf.