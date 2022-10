Phantoms Boom treft met Gernika een Spaanse topploeg in de kwalificatiewedstrijden voor de EuroCup

Een dubbele confrontatie tegen Gernika beslist over de kwalificatie voor de groepsfase van de EuroCup. Phantom Boom speelt woensdag de heenwedstrijd in de Antwerpen in de trainingscampus van Antwerp Giants. Eén week later volgt de terugwedstrijd in het Spaanse Baskenland.

“Omdat de Braxhall niet aan de Europese regels voldeed om wedstrijden daar te spelen, zijn we uitgeweken naar de trainingscampus van Antwerp Giants”, zegt coach Philip Wolk.

Phantoms Boom staat voor een loodzware opdracht. Gernika was de voorbije jaren een vaste deelnemer aan de EuroCup.

“We starten niet als favoriet. Gernika is een topploeg in Spanje. Maar we geloven in onze kansen. We willen competitief zijn, een goed prestatie neerzetten. Zodat we volgende week met een goed resultaat kunnen afreizen naar Spanje.”

Amerikaanse versterking

De voorbereiding van Phantoms Boom verliep met ups-and-downs. Er waren ruime zeges tegen de Nederlandse ploegen Loon Lions en Haarlem. Tegen de Duitse bekerwinnaar Herner leed de ploeg dan weer een zware nederlaag. Het voorbije weekend ging Boom nipt onderuit tegen Namen

“De ploeg toonde een uitstekende reactie na het zware verlies. We speelden een knappe wedstrijd, hadden bijna constant de leiding maar in de slotfase bleek Namen net iets sterker. Deze prestatie geeft vertrouwen voor ons Europees duel.”

Phantoms Boom was de voorbije zomer zeer actief op de transfermarkt. Om de ambities kracht bij te zetten, werden twee Amerikaanse speelsters aangetrokken: Ashlyn Herlihy en Jaelencia Williams.

“Ashlyn speelt op de 4-positie, Jaelencia is een center, op de 5-positie. De integratie verloopt zeer vlot. Beide speelsters hebben zich snel aangepast, voelen zich thuis in de club. Jaelencia miste enkele oefenwedstrijden, maar is klaar voor de Europese kwalificatiewedstrijden.”