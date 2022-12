Phantoms Boom sluit jaar af met zege tegen Laarne. Coach Philip Wolk: “Tijd om de batterijen weer op te laden.”

voetbal 1N KSK Heist blijft maar doorrazen en wint na een laat doelpunt van Orye ook in Ninove: “We zijn de beste amateur­club in België en dat is terecht”

KSK Heist blijft doorrazen. Wie gedacht had dat de wedstrijd in Ninove Heist zou ontglippen, had het mis. Het was lang wachten op het enige, winnende doelpunt, maar Nicolas Orye beloonde zijn ploeg voor het geduld dat werd opgebracht. Heist pakt 23 op 27, wat in schril contrast staat met het eerste blok van negen wedstrijden (9 op 27). “Jammer dat de winterstop er nu aan komt, jammer ook dat zo goed als alle gekwetste spelers na de winterstop terugkeren.”

18 december