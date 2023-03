Phantoms Boom is klaar met zijn ploeg voor volgend seizoen: “We starten met ambitie.”

Wielrennen profs Herstelde Jenno Berckmoes toont zich meteen in Frankrijk: “Uit voorzorg heb ik langer gerust”

De voorbije weken lag Jenno Berckmoes even in de lappenmand. Intussen is de prof van Sport Vlaanderen-Baloise weer helemaal de oude. Hij hervatte dit weekend in Frankrijk en kon zich meteen op de voorgrond tonen. Zowel in de Classic Loire Atlantique als in Cholet speelde hij mee in de spits van de koers.