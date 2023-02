Phantoms Boom gaat tegen Luik onderuit na één verlenging, top-vier neemt verder afstand

Uitstekende start van Phantoms Boom tegen Luik. De tegenstander liet zich enkele keren in de transitie en dat resulteerde in een vroege 12-2 voorsprong. Luik reageerde gepast. Een 0-13 bracht de bezoekers aan de leiding (23-27). Een voorsprong die ook bij de rust op het bord stond: 36-39.

Koude douche

“Een nederlaag die hard aankomt”, zegt coach Philip Wolk. “We knokten ons in het derde quarter terug in de wedstrijd. Dat kostte veel energie. We kregen de kansen om het af te maken maar de scherpte ontbrak.”

Twee keer net niet voor Phantoms Boom. Vorige speeldag 76-73 op Namen en nu 88-89 tegen Luik. In beide wedstrijden had de ploeg haar zegekansen, maar kon ze het niet afmaken. In het klassement staat Boom nu op de vijfde plaats. Met nog vijf wedstrijden te spelen is de afstand tot de top-vier te groot geworden. Positief aan de speeldag was de thuisnederlaag van Kortrijk Spurs tegen Waregem. Daardoor is Boom bijna zo goed als zeker van de vijfde plaats.