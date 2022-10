Phantoms Boom en Sam Van Buggenhout klaar voor Kangoeroes Mechelen: “Er heerst een goed gevoel voor de start van de competitie”

Basketbal Top DivisionDit weekend gaat Top Division Women van start. Phantoms Boom sloot het tijdperk van coach Sven Van Camp af. De sportieve leiding is nu in handen van Philip Wolk. De ploeg start met ambities aan het nieuwe seizoen. Daarvoor haalde het onder meer Sam Van Buggenhout (20j) terug.

De competitie kreeg een gevoelige kwaliteitsinjectie. Achter de top twee Kangoeroes Mechelen en Castors Braine probeert een vijftal ploegen aansluiting te krijgen: Namen, Luik, Waregem, Kortrijk Spurs en Phantoms Boom. “Het belooft een toffe competitie te worden. Verschillende ploegen zijn versterkt of zijn grondig gewijzigd. We zullen elke match moeten presteren. We mikken op een plaats in de top vijf.”

“We mogen redelijk tevreden over de voorbereiding. Een nieuwe coach, nieuwe speelsters. Het was dan ook wat zoeken in het begin. Het zit goed. De sfeer is ok. Er heerst een goed gevoel voor de start van de competitie.”

De goede resultaten in de voorbereiding tonen dat Phantoms Boom klaar is voor de competitie. Na een nipte nederlaag tegen Namen (73-76) sloot Phantoms de oefencampagne met een 68-60 zege tegen Waregem.

“En we kunnen nog beter. Er is nog steeds veel ruimte voor progressie. We moeten zorgen dat er minder afval in ons spel is. Dat zal wel lukken eens we elkaar wat beter leren kennen op het terrein.”

“Ook uit onze twee Europese wedstrijden kunnen we zaken meenemen voor de competitie. Ondanks de twee zware nederlagen was deze korte campagne zeer leerrijk. Dit is immers nog een straffer niveau dan onze competitie.”

Aartsrivaal

De kalendermaker zorgde meteen voor een knappe affiche op de openingsspeeldag. Phantoms Boom staat meteen voor een kraker tegen aartsrivaal Kangoeroes Mechelen, de landskampioen en bekerwinnaar van vorig seizoen. “Een wedstrijd waar we naar uitkijken. Het zal niet makkelijk zijn. Kangoeroes is enorm versterkt en speelt dit seizoen EuroLeague. Maar we zijn er klaar voor. Kunnen we zien hoe ver we staan met de ploeg. Wat de werkpunten nog zijn.”

Na één seizoen Castors Braine keerde Sam Van Buggenhout terug naar de vertrouwde omgeving bij Phantoms Boom. “Het was een zwaar jaar. Ik ben dan ook supertevreden dat ik terug ben in Boom. Ik beleef terug plezier aan het basket. En dat heb ik nodig om te kunnen presteren. Ik krijg veel vertrouwen van de coach. Ik krijg de kans om me hier verder te ontwikkelen.”

