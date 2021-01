Phantoms Boom en Sam Van Buggenhout gaven ondanks de nederlaag stevig weerwerk aan landskampioen Castors Braine

“De score geeft zeker een vertekend beeld over de uitslag”, geeft Sam Van Buggenhout aan. We hebben vrij goed meegespeeld, maar hebben op momenten wat steken laten vallen en verkeerde beslissingen genomen waar Castors van heeft geprofiteerd. Dat was vooral het geval in het tweede quarter waar onze afwerking minder was en de verdediging niet op punt stond. In de tweede helft waren we zo goed als de evenknie van de landskampioen en maakten we er een wedstrijd van. Bij Castors was het Starling -vorig seizoen nog bij Phantoms Boom- die ons in de vernieling speelde. Zelf was ik best tevreden over mijn eigen prestatie. Het is toch altijd een uitdaging om tegenover Carpreaux te staan. Maar ondertussen weet ik wel op welke manier ze speelt. Al bij al was het een prima wedstrijd van ons.”

“Ondanks de drie zware nederlagen Europees tegen Landerneau ( 94-44, red.), Venetië (118-53, red.) en Fribourg (99-59, red.) waren we meer dan klaar voor de wedstrijd tegen Castors. Voor de match, in de kleedkamer, waren we ervan overtuigd om er een wedstrijd van te maken. “

“Als ploeg waren we realist genoeg om te beseffen dat we met onze jonge ploeg weinig te rapen hadden tegen deze op en top profploegen. Ikzelf vond wel dat we de laatste wedstrijd tegen Fribourg hadden kunnen winnen na een prima eerste helft. Ondanks de nederlagen is het Europees avontuur een schitterende ervaring. Voor vele speelsters was het volkomen nieuw. Zelf heb ik ook gemerkt dat er nog veel werkpunten zijn die ik kan verbeteren.”

Nog stappen zetten dit seizoen

“Met een één op zes maken we geen makkelijk seizoen mee. Onze tegenstanders waren wel niet van de minste. Willen we nog bij de top vijf geraken, mogen we niet veel matchen meer laten schieten en moeten we een reeks overwinningen neerzetten. Er rest ons geen andere keuze. Zelf krijg ik van coach Van Camp het nodige vertrouwen. Het is al een hele periode dat ik onder hem speel. Hij heeft me in die jaren fysiek en mentaal sterker gemaakt. Bedoeling is om ooit als prof in het buitenland te spelen. Wanneer dit zal zijn, zal de toekomst uitwijzen.”

